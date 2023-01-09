За словами тимчасового виконувача обов'язків глави відомства, заходів вживатимуть у рамках законодавства.

Щодо скандальної прес-офіцерки ДПСУ Іванни Плантовської ухвалять відповідні рішення в рамках чинного законодавства. На ситуацію у відомстві відразу відреагували, хоча безпосередньо коментувати особисте життя співробітників не мають права.

Таку заяву зробив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної прикордонної служби України, бригадний генерал В'ячеслав Демченко в коментарі кореспонденту УНІАН. Він сказав: "Я не маю права коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві одразу відреагували на це. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства".

За словами Демченка, "прикро", що в часи, коли багато бійців ДПСУ захищають Україну зі зброєю в руках і гинуть за країну, є співробітники відомства, які хваляться своїм розкішним особистим життям. Він назвав таку поведінку "неприпустимою" під час війни.

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Скандал з прес-офіцеркою ДПСУ: що відомо

Користувачі Мережі 7 січня звернули увагу на публікації прес-офіцерки Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванни Плантовської. Поки в Україні йшли важкі бої з російськими окупантами, вона виставляла фотографії зі своїм розкішним особистим життям. Багато з них були зроблені за кордоном, зокрема, у Франції.

Пізніше з'явилися подробиці про начальника прес-офіцерки. У генерал-майора Сергія Мула під час обшуків знайшли незадеклароване майно, багато готівки в гривнях та іноземній валюті, а також паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес. Йому повідомили про підозру у грудні 2022 року, за даними НАБУ. Зараз Мул перебуває у відпустці, але не заарештований.

Колишній народний депутат Борислав Береза повідомив, що Мул проживав у квартирі партнера Кауфмана — одного з найвпливовіших людей в Одеській області. А на посаду в ДПСУ генерал-майора призначили кум сина колишнього генпрокурора Пшонки Вадим Слюсарєв і нардеп від "Слуги народу" Павло Сушко.

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