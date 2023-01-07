Дівчина вже закрила свій профіль в Facebook і tiktok.

Прес-офіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в скандал.

Речниця ДПСУ, поки вже майже рік тривають жорстокі бойові дії, відпочивала і хизувалася розкішним життям. Іванна показувала красиві фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.

Після того, як на прес-офіцершу звернули увагу в мережі, вона оперативно закрила свій профіль в Facebook і tiktok, але користувачі соцмереж зберегли скріншоти.

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Іванна написала українською мовою, що подорож до Франції була прекрасною, а у 2023-й рік вона вірить.

Додамо, що молода дівчина показала машину зі своїм ім'ям на номерних знаках.

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