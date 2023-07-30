Цирковий слон після робочого дня вирішив прогулятися округою, але прикинутися звичайним туристом у нього не вийшло.

В Італії слон втік із цирку та влаштував невеликий переполох в тихому глухому містечку. Про це пише місцеве видання Rai News.

"Схоже на сцену з фільму, але це дійсно сталося в Амантеа, про що свідчать фото і відео туристів і автомобілістів. Слон з цирку Мойри Орфей, який пробув в місті кілька днів, втік і тихо пішов гуляти околицями", – йдеться в повідомленні.

Спочатку екзотична тварина прогулялася пляжем біля самого цирку, а потім вирушила в більш тривалу подорож автомобільною дорогою і дісталася до найближчого супермаркету. Там на парковці мандрівника знайшли його законні власники і відвели назад у вольєр.

Відзначається, що день слонячої свободи закінчився без травм для самої тварини і серйозних подій з людьми і їхньою власністю.

Як писав УНІАН, схожий випадок нещодавно стався в сусідній Австрії. Там з ферми втік не менш екзотичний звір – кенгуру. Тварина цілий день подорожувала сільською місцевостю, шокуючи місцевих жителів і ставлячи в дурне становище сили правопорядку, які ніяк не могли впіймати гостя.

Куди небезпечнішу тварину днями помітили на автобусній зупинці жителі округу Паско, штат Флорида. Там свій транспорт на сонечку очікував живий алігатор. Щоправда, для Флориди алігатори все ж є частиною звичайної місцевої фауни, чого не скажеш про слонів в Італії і кенгуру в Австрії.

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