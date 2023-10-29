Для танго потрібні двоє і те ж саме стосується романтичних відносин. Але якщо один з партнерів вкладає в їх розвиток більше ніж інший - це не обіцяє нічого хорошого.
Таку думку висловив досвідчений психотерапевт Джефф Гюнтер, передає Nypost. "Коли один партнер постійно вкладає більше роботи, зусиль і праці, ніж інший, я як терапевт, можу гарантувати, що відносини не триватимуть довго, якщо відбувається саме це", - прокоментував він.
"Врешті - решт, це схилить чашу терезів", - зазначив він, пояснивши, що партнер, який виконує більше роботи, буде відчувати "обурення і гнів", і союз не витримає випробування часом.
Більше того, сказав Гюнтер, партнер, який доклав менше зусиль, швидше за все, буде приголомшений, коли відбудеться розрив. "Партнер, який не доклав багато зусиль, буде шокований", - пояснив він.
"Так що будьте чесні з самим собою: якщо ви докладаєте менше зусиль і не зміните це, це може означати кінець", - сказав фахівець.
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