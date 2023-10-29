Фахівець зазначив, що рано чи пізно відносинам з цією вадою настане кінець.

Для танго потрібні двоє і те ж саме стосується романтичних відносин. Але якщо один з партнерів вкладає в їх розвиток більше ніж інший - це не обіцяє нічого хорошого.

Таку думку висловив досвідчений психотерапевт Джефф Гюнтер, передає Nypost. "Коли один партнер постійно вкладає більше роботи, зусиль і праці, ніж інший, я як терапевт, можу гарантувати, що відносини не триватимуть довго, якщо відбувається саме це", - прокоментував він.

"Врешті - решт, це схилить чашу терезів", - зазначив він, пояснивши, що партнер, який виконує більше роботи, буде відчувати "обурення і гнів", і союз не витримає випробування часом.

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Більше того, сказав Гюнтер, партнер, який доклав менше зусиль, швидше за все, буде приголомшений, коли відбудеться розрив. "Партнер, який не доклав багато зусиль, буде шокований", - пояснив він.

"Так що будьте чесні з самим собою: якщо ви докладаєте менше зусиль і не зміните це, це може означати кінець", - сказав фахівець.

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Досвідчений зрадник розповів, за якими ознаками його самого могла б розкрити дружина, якби була уважнішою.

У кожної жінки є арсенал чоловіків, які роками перебувають у так званій френдзоні. З ними добре дружити, але в плані романтичних відносин вони навіть не розглядаються. Причина одна - це не ті люди, які призначені вам долею. Однак і свою людину знайти не просто. Психологи пояснюють це тим, що в житті кожної людини є період, коли він притягує не тих людей.

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