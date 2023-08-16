Чоловік на ім'я Лі, який летів одним з рейсів бюджетної авіакомпанії Ryanair, зробив пропозицію своїй дівчині Лії прямо в польоті.
"Ми обоє любимо подорожувати, тому був сенс зробити це саме так", - пояснив вибір місця для пропозиції Лі. Дівчина погодилася вийти за нього заміж і Лі опублікував в соцмережі фотографію, на якій він і його нова наречена разом п'ють шампанське під час польоту. "Зробив пропозицію Лії на рейсі @Ryanair. На щастя, вона сказала "так"!",- свідчив підпис під знімком.
Як пише Ladbible.com, пара позначила авіакомпанію в повідомленні і отримала від неї відповідь. Однак її відповідь, м'яко кажучи, здивувала користувачів. Зокрема, авіакомпанія цитує в соцмережі фотографію молодих людей, але замість того, щоб привітати їх, напевно, жартома запитала Лію, чи не потрібна їй допомога. Під постом авіакомпанії користувачі запитали, чи дісталося парі хоча б безкоштовне шампанське на борту.
Цікаві випадки в літаках
У Бразилії дівчину не пустили в літак через занадто зухвалий одяг. 21-річна Кіне-Чан - модель, інфлюенсер і автор контенту для дорослих OnlyFans на своїй сторінці в Instagram заявила, що охорона аеропорту не пустила її на рейс.
Також нещодавно стало відомо, що бортпровідники іноді використовують свою секретний мову, говорячи про певних клієнтів або ситуації на борту.