Користувачі в'їдливо поцікавилися, чи дали стюарди безкоштовне шампанське щасливій парі.

Чоловік на ім'я Лі, який летів одним з рейсів бюджетної авіакомпанії Ryanair, зробив пропозицію своїй дівчині Лії прямо в польоті.

"Ми обоє любимо подорожувати, тому був сенс зробити це саме так", - пояснив вибір місця для пропозиції Лі. Дівчина погодилася вийти за нього заміж і Лі опублікував в соцмережі фотографію, на якій він і його нова наречена разом п'ють шампанське під час польоту. "Зробив пропозицію Лії на рейсі @Ryanair. На щастя, вона сказала "так"!",- свідчив підпис під знімком.

Як пише Ladbible.com, пара позначила авіакомпанію в повідомленні і отримала від неї відповідь. Однак її відповідь, м'яко кажучи, здивувала користувачів. Зокрема, авіакомпанія цитує в соцмережі фотографію молодих людей, але замість того, щоб привітати їх, напевно, жартома запитала Лію, чи не потрібна їй допомога. Під постом авіакомпанії користувачі запитали, чи дісталося парі хоча б безкоштовне шампанське на борту.

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