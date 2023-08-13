У стюардів існує кілька кодових слів для спілкування між собою на борту.

Бортпровідники кожної авіакомпанії повинні вести себе професійно перед пасажирами, тому іноді використовують свою секретну мову, говорячи про певних клієнтів або ситуації на борту.

Зокрема, спілкуючись між собою зашифрованою мовою, стюарди можуть обговорити, що на борту симпатична дівчина, або ж, що літак перевозить труп, передає Ladbible.com. Виявляється, якщо сидячи на борту ви коли-небудь чули абревіатуру "HR", просто майте на увазі, що літак перевозить мертве тіло, оскільки "HR" — це абревіатура від "людські останки".

Крім того, персонал літаків по-своєму обговорює зовнішність пасажирів. Для цього вони використовують просте слово, але з тільки їм зрозумілим змістом.

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Правила цієї гри стюардів прості: кожен раз, коли член екіпажу бачить пасажира, якого він вважає привабливим, він каже " Привіт!", зберігаючи при цьому незворушний вираз обличчя.

Гра працює тоді, коли пасажири виходять з літака, а персонал збирається біля дверей, щоб попрощатися. "Коли ви стоїте і говорите "до побачення, спасибі, бережіть себе", коли ви бачите когось, хто вам подобається, ви говорите "привіт"", - розповіла одна зі стюардес.

"Ви повинні грати зі співробіником, і завдання полягає в тому, щоб зберегти серйозне обличчя", - додала вона.

Інциденти на бррту літаків

У літаках досить часто трапляються курйозні і конфліктні ситуації. Існує цілий ряд речей, які можуть перетворити переліт на літаку в справжній кошмар – як для інших пасажирів, так і для бортпровідників.

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