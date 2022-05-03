Кім був здивований, що росіяни, попри свої невдачі на фронті, все ж таки вирішили провести парад.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім назвав запланований у Москві парад до Дня перемоги 9 травня "днем ганьби для росіян".

Своїми враженнями чиновник поділився у Telegram.

Кім був здивований, що росіяни, попри свої невдачі на фронті, все ж таки вирішили провести парад.

"Вчора побачив відео, що росіяни справді хочуть святкувати "день ганьби" 9 травня. Реально, тренуються, марширують з тими "зетками". Дівчатка у чорній формі, схожій на СС. Якийсь сюрр. Ніхто їм не казав, що святкувати перемогу під час війни якось завчасно не можна? Погана прикмета", - сказав голова Миколаївщини.

Він порадив росіянам показати на параді украдене зерно з технікою: "Не знаю, що вони покажуть, як вони це подаватимуть. Парад військових з холодильниками? Чи колона з украденими КАМАЗами із зерном з Херсонської області? А що будуть казати?".

"Ганебна перемога, ганебна війна. Не можемо повторити? Дурдом "Сонечко". І, я так розумію, це ще будуть крутити усюди під час того, як вони вбивають мирних мешканців? Вони будуть святкувати День перемоги? Мабуть, нажруться всі знову, будуть там кричати: "Діди воювали, діти наливали", - потролив Кім.

На думку чиновників США й Заходу, Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня, що дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час їх спроби завоювати східну та південну Україну.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спрогнозував посилення обстрілів регіону з боку російських військ того дня.

На святковий парад у Москві не буде жодного іноземного лідера, навіть друга Путіна, білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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