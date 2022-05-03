За його словами, росіяни будуть застосовувати важку техніку, включаючи артилерію, реактивні системи залпового вогню.

9 травня російські окупанти можливо завдадуть Луганській області масовані атаки.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час ефіру новин, опублікованого на його сторінці у Facebook.

Таким чином окупанти хоч якось задовольнять амбіції російського диктатора Путіна до Дня Перемоги, який щороку відзначається в Москві.

"9 травня на Луганську область чекають масовані обстріли, тактика "випаленої землі" у сакральну дату для путіна буде відпрацьовуватися на повну", - написав він.

За його словами, росіяни будуть застосовувати важку техніку, включаючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, такі як "Град", "Смерч", а також використовувати авіацію.

"І просто бомбитимуть, завдаватимуть масованих ударів, спробують знищити недоступну для них інфраструктуру Луганщини", — сказав керівник регіону.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують знищувати міста Луганщини. На черзі – Сіверськодонецьк, який після невдалих спроб штурму ризикує потрапити в облогу, як Маріуполь.

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