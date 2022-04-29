Пєсков пояснив, що це свято є, мовляв, "святим" для росіян.

Росія не запрошувала іноземних лідерів на цьогорічний військовий парад Перемоги 9 травня у Москві.

Про це журналістам заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він пояснив, що це свято є "святим" для росіян.

"На День перемоги ми нікого не запрошували з іноземних лідерів. Справа у тому, що це не ювілейна дата. Це наше свято, це святе свято для усієї Росії, для всіх росіян. Але іноземних лідерів ми не запрошували", - констатував Пєсков.

На уточнення, чи прибуде на парад білоруський диктатор Олександр Лукашенко, речник Путіна відповів: "Наскільки я знаю, ні, не планується".

9 травня росіян

За даними британської розвідки, окупанти бажають отримати значні успіхи у війні на сході України до 9 травня, від цього залежатимуть подальші рішення.

9 травня є для Путіна "сакральною датою", вважає генерал СБУ у відставці Андрій Кожем'якін.

У такому разі росіяни ризикують повторити ті ж помилки, яких вони допустилися у першій фазі наступу на Київщину, Чернігівщину та Сумщину, пише Bloomberg.

Цього року на парад у Москві можуть привезти українських військовополонених, попередив радник глави ОП Олексій Арестович.

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