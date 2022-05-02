Повідомляється, що новий пакет обмежень містить поетапне нафтове ембарго.

У ЄС наблизилися до схвалення шостого пакета санкцій проти Росії. Обмеження також торкнуться й Білорусь, яка фактично веде війну проти України ще від перших днів російського вторгнення.

Оголосити про нові обмеження для країн планують до сакрального свята всіх "путіністів" – 9 травня, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, новий пакет антиросійських санкцій представники країн-членів ЄС отримають вже до середи, 4 травня. Після ознайомлення обмеження планують запровадити до 9 травня.

Що він буде включати

За даними видання Politico, шостий пакет санкцій має включати поетапне нафтове ембарго. Обмеження також торкнеться російських банків, зокрема Сбєрбанк, а також значно ширше коло російських осіб.

Відомо, що імпорт російської нафти планують поетапно заборонити до кінця 2022 року. Водночас, для Угорщини та Словаччини може запрацювати певна формула вийнятків, враховуючи труднощі з диверсифікацією для цих держав.

Останній на сьогодні, п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, набув чинності 8 квітня. Він включав заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені транспортні перевезення до Білорусі й РФ, але для певних товарів є виключення.

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