Волоські горіхи корисні, в них багато альфаліноленової кислоти і мають протизапальну дію.

Коли справа доходить до того, щоб "привести вашу травну систему в рух" вранці, боротися із запаленням, покращити здоров’я мозку та знизити ризик захворювань, волоські горіхи — чудовий варіант. Тому, вибираючи, що їсти на сніданок, подумайте про те, щоб додати волоські горіхи до вівсяної каші або приготувати каву з волоськими горіхами, пише Parade.

Лікарі сходяться на думці, що волоські горіхи корисні, відзначаючи, що в них багато альфаліноленової кислоти - продукту з високим вмістом омега-3, і що вони мають протизапальну дію.

"Зменшуючи запалення, він підтримує здоров’я кількох систем у вашому тілі, включаючи серцево-судинну, шлунково-кишкову та ендокринну системи. Це знижує ризик серцево-судинних захворювань. Волоські горіхи сприяють здоров’ю кишечника та мозку, а їх протизапальні властивості знижують ризик захворювання людини на рак", - каже доктор Чідозі Одігве, який спеціалізується на здоров’ї нирок. Відео дня

Водночас доктор Дженні Стенфорд, лікар із лікування ожиріння, додає, що омега-3 жирні кислоти можуть покращити рівень холестерину, а антиоксиданти можуть зменшити окислювальний стрес. Крім того, каже вона, волоські горіхи містять клітковину, яка допомагає мікробіому кишечника, і сприяють когнітивному функціонуванню.

При цьому волоські горіхи можуть бути небезпечними для певної групи населення, до якої відноситься приблизно 1 із 7 дорослих, а 9 із 10 не знають про це, і це не стосується алергії на горіхи.

"Скоріше, ми говоримо про людей із захворюваннями нирок. Ознаки захворювання нирок включають більш часте сечовипускання, сухість шкіри, криваву або пінисту сечу, м’язові судоми та набряки ніг", - йдеться у матеріалі.

Доктор Одігве пояснює, що не всім пацієнтам із захворюваннями нирок потрібно уникати або обмежувати споживання волоських горіхів.

"Лише пацієнти з пізньою стадією хронічної хвороби нирок, а також пацієнти, які перебувають на діалізі, повинні будуть зосередитися на обмеженні (якщо не повністю уникати) споживання волоських горіхів", - говорить медик.

Зазначається, що волоські горіхи багаті двома поживними речовинами, які можуть бути токсичними, якщо споживати їх у великих кількостях - фосфор і калій. Навіть якщо вони не споживаються у великих кількостях, нирки людей із хронічною хворобою нирок не можуть добре переробляти калій і фосфор.

"Ключовим моментом тут є те, що нирки допомагають підтримувати рівень фосфору та калію в нормі. Однак, на жаль, хворі на пізні стадії і діалізні пацієнти не мають такої розкоші, тому вони піддаються високому ризику надмірно високих рівнів цих двох елементів", – пояснює Одігве.

При цьому доктор Стенфорд каже, що це лише одна з проблем, адже волоські горіхи та їхні двоюрідні брати з мигдалю також містять оксалати, які можуть спричинити утворення каменів у нирках, якщо їх споживати у великих кількостях.

"Пацієнтам із хронічною хворобою нирок варто уважно стежити за своїм харчуванням, щоб контролювати хворобу", - каже фахівець.

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