Чоловік сидів у картонній коробці та вдавав, що у нього немає ніг.

У Чернівцях на Калинівському ринку співробітники Служби фінансового моніторингу та охорони "зцілили" жебрака, який вдавав з себе безногого. Для цього не знадобилися ані лікарі, ані чарівники. Чоловік вирішив, що він не потребує допомоги від перехожих, одразу після того, як до нього підійшли охоронці.

Курйоз потрапив на відео, його опублікували на сторінці Калинівського ринку у Facebook.

"Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так от, хлопці настільки круті, що не лише легко викривають злочинців, але й можуть дивовижним чином зцілити!", - підписали автори відео історію про "зцілення" шахрая.

Читайте такожУ Києві дві години шукали "потопельницю" - вона "ожила" і розсмішила рятувальниківТак, чоловік, який вдавав із себе жебрака без ніг, сидів на ринку у коробці та просив у перехожих милостиню. До нього підішли охоронці, а коли шахрай їх побачив, у нього одразу "з'явилися" ноги.

Вдаваний жебрак встав, взяв свою коробку та пішов геть. Користувачі мережі жартують, що "цілюща" сила охоронців має допомогти усім шахраям України.

Раніше УНІАН вже повідомляв про шахрайку з Києва. У столиці помітили літню жінку, яка просить небайдужих підвезти її на таксі та купити їй "солоденького", інакше вона нібито помре від діабету.

Автор: Поліна Кузенко