Чоловік вирішив підвезти "нещасну" жінку на власному автомобілі і пошкодував.

У центрі Києва, на вулиці Володимира Антоновича, орудує літня жінка, яка просить небайдужих підвезти її на таксі та купити їй "солоденького", інакше вона нібито помре від діабету.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Роман Пелех.

У вівторок, 20 липня, бабуся звернулась до небайдужого чоловіка на вулиці та попросила викликати таксі.

"Виходжу з двору і бачу: літня жінка стоїть і в три погибелі скрутилася, і не може до поручня дотягнутися, років під 90 їй. А там підйом і трохи важко підійматися. То я кажу: "Допомогти Вам?". Вона каже: "Виклич мені таксі, бо я, внучок, помираю, в мене діабет, то мені терміново щось солодке треба з’їсти", – розповів Пелех.

Чоловік купив бабусі в магазині морозива, яке вона відразу з'їла, і вирішив підкинути "нещасну" на власному автомобілі.

Задоволена пенсіонерка благословила небайдужого і попросила завезти її до ресторану "Пузата Хата". Їй захотілося з'їсти борщу, бо вдома жінка нібито страждає від того, що її намагаються отруїти родичі. Через затори водій з пенсіонеркою їхали 40 хвилин, остання розповідала історії зі свого життя. Втім, після того, як киянин підвіз жінку до кафе, жіночка попросила допомогти їй піднятися і наказала купити борщу. Роман Пелех зрозумів, що їм маніпулюють, купив бабусі борщ та пішов геть. Дорогою до авто він згадав, що у літньої жінки був манікюр і ідеальні зуби.

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Про бабусю Пелех сказав своєму товаришу, який проживає на Антоновича. І той розповів, що вона - відома аферистка. У неї нібито вдома живе 20 собак, а цуценят вона вбиває і підкидає сусідам у шахту ліфта, щоб нашкодити їм.

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Автор: Денис Прядко