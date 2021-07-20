Випиваючи, чернівчанин посварився зі співмешканкою і випав з вікна, але зачепився за супутникову антену на нижчому поверсі.

Співробітники поліції врятували в Чернівці чоловіка, який випав з вікна восьмого поверху, але зачепився за антену сусідки на нижчому поверсі.

Про це передавати у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Читайте такожУ Києві дворічна дитина випала з 7 поверху: у поліції розповіли подробиціІнцидент стався близько 2 години ночі 19 липня - мешканка Чернівців заявила, що на її супутниковій антені сидить незнайомець.

Прибулі патрульні допомогли чоловікові безпечно забратися в квартиру, де він розповів свою версію події: мовляв, він випивав, після чого посварився зі співмешканкою і випав з вікна.

Операція з порятунку чернівчанина вже потрапила у соцмережі:

Завдяки тому, що він приземлився на антену сусідки, все обійшлося без трагічних наслідків.

Щасливчика передали медикам, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, перед Новим роком у Львові чоловік випав з вікна п'ятого поверху - незважаючи на перелом хребта, розрив селезінки і пневмоторакс, лікарям вдалося його врятувати.

А кілька місяців тому в Одеській області, намагаючись врятуватися від пожежі, молода жінка вистрибнула з дев'ятого поверху і загинула.

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Автор: Станислав Кожемякин