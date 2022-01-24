В Одесі викрито групу з чотирьох сутенерш, які організували борделі в історичному центрі міста.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
"У винайманих квартирах на вулицях Буніна та Некрасова вони утримували місця розпусти", - заявили в главку. До "роботи" в борделях зловмисниці через соціальні мережі залучали дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі.
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За правилами рекрутерів, з одного клієнта повія брала 2 тис. грн, а із зароблених за добу грошей отримувала 50%.
У борделях провели обшуки. Вилучено чорні записи, телефони, ноутбуки, банківські картки, мобільні телефони, гроші та інші речові докази.
Чотирьом зловмисницям віком від 28 до 44-х років оголошено підозри у сутенерстві (ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України). На даний час вирішується питання про обрання громадянкам запобіжного заходу. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі строком від чотирьох до семи років.