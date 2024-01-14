В цілому психологи радять не приховувати від партнера навіть найдрібніші деталі.

Брехня у відносинах - це погана риса і неважливо, які були причини цієї брехні.

Психологи відзначили, що секрети від партнера прирікають відносини навіть більше, ніж можна подумати, і врешті-решт все може змінитися на гірше. Особливо, якщо ви зберігаєте секрети з приводу будь-якої з цих 7 речей, пише Hackspirit.

Ваші колишні партнери. Якщо той, з ким ви зараз, має намір дізнатися про ваші минулі відносини, то тут психологи радять розповісти все по-чесному, але при цьому не варто ділитися всіма інтимними подробицями. Фахівці попередили, що брехня про те, з ким ви зустрічалися, і про все, що ви робили, пізніше викличе ще більше проблем. А якщо партнер не питає, то краще цю тему самому і не зачіпати.

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Скільки грошей ви заробляєте. Фахівці відзначили, що ви не можете брехати про свою роботу людині, з якою зустрічаєтеся. І ви не повинні брехати про свою зарплату. Психологи стверджують, що брехати про про це - це не спосіб побудувати добрі стосунки.

"Якщо хтось зустрічається з вами тільки тому, що думає, що ви заробляєте великі гроші або працюєте на певній роботі, вам не слід зустрічатися з цією людиною", - резюмували психологи.

Якщо вам незручно говорити про свою зарплату людині, з якою ви зустрічаєтесь, просто будьте чесними. Скажіть, що ви б воліли не говорити про це прямо зараз, порадили психологи і додали, що така позиція буде краще, ніж брехня.

Вік. Існує стереотип, що жінки повинні бути молодші або одного віку з чоловіками, або чоловік повинен бути старше жінки. Тому може виникнути спокуса брехати про вік. Але насправді це не дуже гарна ідея.

По-перше, вам більше ніколи не повірять, коли дізнаються. По-друге, це маніпуляція. І по-третє (сувора правда), вам потрібно бути більш впевненим у собі.

Ваші плани. Ще одна річ, про яку не слід брехати партнеру - куди і з ким ти йдеш.

Є кілька причин, чому партнер може брехати з цього приводу:

Перше: ви соромитеся того, куди йдете або з ким йдете. Друге: вашому партнеру не сподобається, куди або з ким ви йдете. І третє: ти не повинен бути там, куди йдеш або бачити того, кого бачиш. І, чесно кажучи, нічого з цього не виправдано.

Якщо ваш партнер змушує вас почувати себе ніяково, то це означає, що ви перебуваєте не в справжніх стосунках.

Скільки коштує те, що ви купили. Психологи відзначили, що це дуже поширений вид обману і додали, що брехня є брехня і неважливо, про що йдеться, тому не варто робити це зі своїм партнером. Якщо відносини серйозні, то гроші – це одна з найважливіших тем, які партнери можуть обговорювати між собою.

Минулі зради. Якщо ви були невірними в минулих стосунках, вам слід розповісти про це своєму партнеру. І якщо ви скажете, що така поведінка для вас більше неприйнятна, то вам, з великою часткою ймовірності, повірять.

Речі, якими ви не пишаєтесь

Вам не потрібно розповідати партнерам все, що трапилося з вами в минулому. Але якщо про щось запитають, не варто брехати у відповіді – навіть якщо ви не пишаєтеся тим, що зробили.

Поговорити з партнером про речі, якими ви не пишаєтеся - це добре, оскільки робить вас людиною і допомагає спілкуватися. Це також показує, наскільки ви виросли і наскільки ви зрілі, коли ви можете розмірковувати про минуле і осмислено говорити про нього.

Психологи порадили, що якщо ви хочете побудувати міцні, здорові і щасливі відносини, не брешіть ні про що з перерахованих вище речей.

Інші новини про стосунки

Експерти виділили кілька найбільш поширених причин, через які чоловік кидає жінку і розриває з нею стосунки. Перша з них - це страх перед зобов'язаннями. Це, за словами психологів, одна з найбільш поширених причин, через які чоловіки відмовляються від відносин. Вони часто відчувають тиск, через який дають обіцянки, які не в змозі виконати.

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