Він не обов’язково прагне розірвати стосунки, але точно не кохає вас.

Часто так буває, що "романтичні стосунки" насправді мають досить мало справжньої романтики і тривають скоріше за звичкою або просто тому, що люди не хочуть бути самотніми. Якщо вам потрібні лише справжні глибокі стосунки, важливо своєчасно зрозуміти, що партнер не дуже зацікавлений саме вами.

Експертка зі знайомств з Нью-Йорка Сара Лорен в серії вірусних відео для TikTok назвала сім чітких ознак, які вказують на такого "несерйозного" партнера. Її поради адресовані жінкам, які мають сумнів щодо свого чоловіка. Але загалом це універсальні ознаки, їх можна застосувати і до жінок, що не надто цінують стосунки, в яких знаходяться. Отже, ось ці сім ознак.

Партнер пише вам тільки ввечері або на вихідних

Хлопець, який зацікавлений лише в легкій інтрижці, згадує про свою дівчину лише тоді, коли має вільний час.

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"Вихідні — це їхній час для розваг і час, коли вони не мають багато справ. Вони можуть шукати розваг, невеликого плану на вихідні, невеликої поїздки на вихідні, [тому вони надішлють вам повідомлення]", – пояснює Сара Лорен.

Те ж саме стосується і текстових повідомлень ввечері. Якщо спілкування протягом тижня обмежується лише ними, це погана ознака.

Партнер довго не відповідає на отримані повідомлення

Якщо чоловік справді зацікавлений у стосунках з вами, він намагатиметься оперативно відповідати на ваші повідомлення, навіть якщо він зайнятий.

Якщо ж відповіді надходять надто довго, або інколи не надходять зовсім, це ознака відсутності інтересу до спілкування з вами.

"Будь-який хлопець знайде час, щоб написати вам повідомлення, якщо хоче з вами зустрічатися", – наголошує експертка.

Ви бачите лише його спальню

Те, що чоловік займається з тобою сексом, не обов’язково означає, що він хоче чогось більшого, каже Лорен.

"Якщо ви бачите лише його спальню, це єдине місце в його житті, яке він хоче, щоб ви бачили", — пояснила вона.

Чоловік, який хоче романтики, буде активно влаштовувати побачення поза домом і познайомить вас зі своїми друзями, стверджує експертка.

Партнер не схильний до тактильного спілкування

Романтичні стосунки за нормальних умов мають свій фізичний прояв і поза сексом. Тож якщо ваш коханець не схильний до обіймів, не прагне тримати вас за руку, то він, швидше за все, не відчуває до вас сильних емоційних почуттів.

Партнер не ділиться з вами хорошими новинами

Якщо ви не дізнаєтеся з перших вуст про захоплюючі життєві події вашого чоловіка, то він, швидше за все, не бачить у вас довгострокового партнера, з яким він хоче будувати майбутнє.

Тож будьте обережні, якщо ви дізнаєтеся про його підвищення на роботі чи плани подорожей через Instagram або через спільних знайомих.

Партнер ігнорує ваші дописи в соцмережах

На думку пані Лорен, активність у соціальних мережах може вказувати на справжнє ставлення партнера до вас.

Якщо хлопець, з яким ви зустрічаєтеся, цікавиться вами, він постійно перевірятиме вашу стрічку в Instagram, щоб побачити, чи ви опублікували щось нове.

Експертка зі стосунків переконана, що чоловік має негайно ставити лайки та залишати коментарі під усіма вашими фото в соцмережах.

Партнер часто дратується через вас

"Якщо ви бачите, що він надто часто розчаровується вами, швидше за все, він просто дратується через вас, його дратує ваша присутність, і ви йому ніколи не сподобаєтеся", — заявила Лорен.

Кодове слово, яке вказує на відсутність інтересу

На завершення Сара Лорен назвала кодове слово, часте вживання якого вказує на відсутність інтересу до стосунків у партнера. Це слово "зайнятий".

"Якщо він каже, що він "зайнятий", він не намагається, навіть не хоче намагатися. Йому просто не до вас, і він просто "зайнятий", щоб уникнути будь-чого спільного з вами", – каже експертка.

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Як писав УНІАН, існує кілька причин, чому колишні партнери хочуть повернути давно втрачені стосунки. Експерти попереджають, що не можна на це спокушатися.

Також ми розповідали про неочевидні ознаки, які вказують на те, що хтось у вас сильно закоханий. Приготуйтеся здивуватися, адже кохання дуже часто проявляється найнесподіванішим чином.

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