Емілі Інгліш поділилася власним рецептом популярного десерту.

Дієтологиня Емілі Інгліш поділилася рецептом смачного брауні, у якому використовується спеціальний інгредієнт, щоб підвищити рівень білка, але при цьому десерт залишається таким само смачним. Про це повідомляє SurreyLive.

Фахівчиня стверджує, що інгредієнти, які зазвичай використовуються для сніданку, роблять страви такими ж смачними, назвавши їх "переможними". Секретом за її словами, секретом смачного та корисного брауні є кисломолочний сир.

"Використовуючи інгредієнти, які ви зазвичай їсте на сніданок, із балансом білка, корисних жирів і клітковини, ви можете регулювати солодкість на свій смак, і вам не знадобляться ваги", - запевняє Інгліш.

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Отже, якщо ви хочете приготувати здоровий брауні з помадкою, це те, що вам знадобиться для рецепта Емілі.

Брауні з кисломолочним сиром

Інгредієнти

300 г незнежиреного кисломолочного сиру

1 велике яйце

6 столових ложок вівсянки

1 чайна ложка розпушувача

20 г волоських горіхів

3 столові ложки меду або цукру

Дрібка солі

1 чайна ложка ванільного екстракту

2 столові ложки з гіркою какао-порошку

1/2 чайної ложки розчинної кави (за бажанням)

Цедра 1 апельсина

Йогурт, мед і ягоди для подачі

Метод приготування

Розігрійте духовку до 160℃. Помістіть усі інгредієнти в блендер і збийте до однорідності.

Викладіть у форму для випікання. Випікайте від 20 до 25 хвилин, поки десерт не застигне. Якщо він виглядає занадто рідким, залиште його ще на п’ять хвилин.

Вийміть і охолоджуйте одну-дві години, перш ніж нарізати та подавати з йогуртом і медом. Десерт ви можете розігріти. Брауні слід зберігати в холодильнику.

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