Для приготування ванільного морозива вам знадобиться лише п’ять інгредієнтів.

Відома кулінарка Мері Беррі поділилася рецептом оригінального запеченого торту "Аляска" з морозивом. Про це повідомляє Express.

Видання зазначає, що "ретрокласичний" десерт є "веселим відходом від більш класичних рецептів".

Для приготування ванільного морозива вам знадобиться лише п’ять інгредієнтів і машина для виробництва морозива – або ви можете використати один літр якісного ванільного морозива, купленого в супермаркеті.

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Якщо ви вибрали куплене в магазині морозиво, щоб заощадити гроші, час і зусилля, ви можете одразу перейти до частини рецепта безе. Випікання займає до двох годин.

Інгредієнти

Для ванільного морозива

300 мл вершків подвійної жирності;

300 мл молока;

Одна паличка ванілі;

Три яєчних жовтки;

100 г цукру.

Для безе

Три яєчних білки;

175 г цукру.

Для складання

Дві-три столові ложки вишневого варення;

Готовий корж бісквіту діаметром 20 см і товщиною близько 2,5 см.

Обладнання

Машина для виробництва морозива.

Спосіб приготування

Для ванільного морозива

Налийте вершки та молоко в каструлю з товстим дном. Розріжте паличку ванілі уздовж і видаліть насіння, потім додайте насіння і стручок ванілі в сковороду. Нагрійте суміш трохи не довівши до кипіння.

Зніміть каструлю з вогню і залиште охолоджуватися на годину. Вийміть стручок ванілі та викиньте.

У мисці збийте яєчні жовтки і цукор. Повільно введіть приблизно чверть вершкової суміші. Знову нагрійте вершкову суміш, що залишилася, до кипіння, потім повільно введіть її в яєчну суміш.

Вилийте яєчну суміш у чисту каструлю і варіть на повільному вогні, безперервно помішуючи, поки заварний крем не загусне. Вилийте заварний крем у миску й відставте охолоджуватися, потім накрийте кришкою й поставке у холодильник на ніч.

Вилийте охолоджений заварний крем у машину для морозива та збийте згідно з інструкціями виробника до густоти та однорідності. Покладіть ложкою в контейнер для заморозки та заморозьте.

Для безе

Збийте яєчні білки у великій мисці до стійких піків. Додайте цукор і ще раз збийте.

Збирання торту

Змастіть джемом бісквіт, потім розкладіть зверху кульки морозива у формі піраміди, залишивши бортик 1,5 см. Розкладіть безе по всьому морозиву, переконавшись, що немає прогалин, і скористайтеся зворотною стороною ложки, щоб зробити завихрення. "Аляску" тепер можна заморозити, доки вона не знадобиться.

Щоб приготувати запечену "Аляску", розігрійте духовку до 200C і випікайте від восьми до 10 хвилин або до золотисто-коричневого кольору.

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