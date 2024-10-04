Осінь - ідеальна пора року для приготування смачних страв, які зігріють всю родину. Адже через прохолоду і дощі люди мусять закутатись у ковдри і поласувати гарячою їжею, пише Mirror.
Зазначається, що домашній суп — це найкращий вибір, який перевершує будь-які консервовані сорти на обід чи вечерю в цей сезон. Рецептом приготування страви за 15 хвилин поділилася користувачка TikTok з ніком @cookwithauds:
"Сезон супів уже наближається, а суп з брокколі і сиром чеддер — один із найкращих. Посипаний хрусткими шматочками бекону та поданий із хрустким хлібом, змащеним маслом — так смачно!"
Інгридієнти:
- Одна біла цибулина
- П'ять-шість зубчиків часнику
- Оливкова олія
- Три столові ложки вершкового масла
- Сіль
- Перець
- Цибулевий і часниковий порошок
- 1/4 склянки борошна
- Чотири склянки курячого бульйону
- 1/2 склянки молока зі зниженою жирністю
- 1/2 склянки половини молока
- Дві склянки сиру чеддер
- Брокколі
- Нашаткована морква
- Бекон
- Підсмажений і змащений маслом французький хліб.
Спосіб приготування
Необхідно нарізати кубиками білу цибулю та зубчики часнику, потім дрібно нарізати брокколі.
Після цього потрібно додати в сковороду оливкову олію і три шматочки вершкового масла. Коли нагріється, додайте цибулю, перець, цибулевий і часниковий порошок і сіль. Змішайте і дайте цибулі трохи підрум’янитися, перш ніж додати зубчики часнику.
Додайте борошно і перемішуйте, поки не утвориться густа паста. Помішуючи каструлю, повільно додайте курячий бульйон. Накрийте сковороду кришкою і дайте суміші прокипіти кілька хвилин.
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Раніше УНІАН писав, як приготувати ніжну і хрустку картоплю в мундирі. Багато користувачів мережі зізналися, що потребували такої поради, оскільки часто не можуть вгадати потрібний час для приготування ідеально м'якої і водночас хрусткої картоплі в мундирі.
Треба проткнути шкірку виделкою, змастити картоплю соняшниковою олією, приправити сіллю та перцем, покласти картоплю в деко фритюрниці та відправити готуватися за температури 180°C на 45 хвилин.
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