Жінка поділилася своїм "ідеальним" рецептом супу з брокколі та сиром чеддер, приправленого хрустким беконом.

Осінь - ідеальна пора року для приготування смачних страв, які зігріють всю родину. Адже через прохолоду і дощі люди мусять закутатись у ковдри і поласувати гарячою їжею, пише Mirror.

Зазначається, що домашній суп — це найкращий вибір, який перевершує будь-які консервовані сорти на обід чи вечерю в цей сезон. Рецептом приготування страви за 15 хвилин поділилася користувачка TikTok з ніком @cookwithauds:

"Сезон супів уже наближається, а суп з брокколі і сиром чеддер — один із найкращих. Посипаний хрусткими шматочками бекону та поданий із хрустким хлібом, змащеним маслом — так смачно!"

Інгридієнти:

Одна біла цибулина

П'ять-шість зубчиків часнику

Оливкова олія

Три столові ложки вершкового масла

Сіль

Перець

Цибулевий і часниковий порошок

1/4 склянки борошна

Чотири склянки курячого бульйону

1/2 склянки молока зі зниженою жирністю

1/2 склянки половини молока

Дві склянки сиру чеддер

Брокколі

Нашаткована морква

Бекон

Підсмажений і змащений маслом французький хліб.

Спосіб приготування

Необхідно нарізати кубиками білу цибулю та зубчики часнику, потім дрібно нарізати брокколі.

Після цього потрібно додати в сковороду оливкову олію і три шматочки вершкового масла. Коли нагріється, додайте цибулю, перець, цибулевий і часниковий порошок і сіль. Змішайте і дайте цибулі трохи підрум’янитися, перш ніж додати зубчики часнику.

Додайте борошно і перемішуйте, поки не утвориться густа паста. Помішуючи каструлю, повільно додайте курячий бульйон. Накрийте сковороду кришкою і дайте суміші прокипіти кілька хвилин.

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