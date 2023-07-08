Командир судна попросив частину пасажирів обрати інший рейс.

Авіалайнер британського лоукостера EasyJet не зміг злетіти через перевантаження. Щоб вирішити проблему, командир повітряного судна попросив частину пасажирів добровільно зійти з рейсу. Про це повідомляє британське видання Independent.

Незвичайний інцидент трапився з рейсом, який вилітав з аеропорту Лансароте на Канарських островах до Ліверпулю раніше на цьому тижні. Коли всі пасажири вже зайняли свої місця, пілот несподівано виступив з оголошенням і повідомив, що літак "досить важкий сьогодні" і не зможе злетіти через несприятливі погодні умови і коротку злітно-посадкову смугу.

"Якщо можливо, я б попросив до 20 потенційних добровольців віддати перевагу не летіти в Ліверпуль сьогодні ввечері", – ввічливо звернувся командир екіпажу до пасажирів.

Він попередив, що вже обговорив проблему з керівництвом авіакомпанії, і кожен, хто добровільно покине борт, зможе без доплат поміняти квиток на наступний рейс, а також отримає 500 євро компенсації. У підсумку 19 осіб погодилися полетіти пізнішим рейсом.

Незвичайні льотні інциденти - останні новини

До слова, це не перший дурний інцидент, в який потрапляє компанія easyJet. Так, молодого британця помилково відсторонили на 10 років від польотів літаками цієї компанії. Як з'ясувалося, хлопця просто переплутали з іншою людиною, яка раніше нахуліганила в літаку.

Крім того, нещодавно УНІАН писав, що американку не хотіли пускати в літак через те, що у неї "занадто гаряче" фото в паспорті. Зрештою дівчина все ж змогла полетіти додому, але порадувала громадськість цією історією.

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