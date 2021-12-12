Однак суд вирішив змилуватися над жінкою.

У Мелітополі Запорізької області жінці довелося постати перед судом, бо вона виносила сміття без паспорта, чим порушила карантинні вимоги.

Про цю історію повідомила суддя міськрайонного суду Лілія Дараган. Відео оприлюднено на YouTube-каналі РІА "Мелітополь".

"Складено матеріал адміністративний щодо жінки, яка вийшла з дому викинути сміття до сміттєвих баків, ... вона перебувала на вулиці без документів, які посвідчують особу. Звісно, судом було враховано та обставини, що не було такої значної шкоди заподіяно, і судом було застосовано усне зауваження. Тому що ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення - воно одне тільки може бути - 17 тисяч гривень штраф. І де ж та пропорційність: вийшла викинути сміття без документів - і 17 тисяч гривень штраф", - розповіла Дараган.

Читайте такожБританка намагалася нагодувати мавпу кокаїном і змила її в унітаз (відео)Водночас вона зазначила, що штраф отримав, наприклад, водій маршрутки, який був за кермом без маски, а також було складено кілька протоколів щодо закладів громадського харчування, які пускали відвідувачів всередину: один із них сплатив штраф добровільно, з інших будуть стягувати примусово.

Загалом до Мелітопольського міськрайонного суду за рік надійшов 631 матеріал за порушення громадянами карантинних обмежень. У 388 з розглянутих 489 випадків судді обійшлися усним попередженням, а 87 справ закрили у зв'язку з відсутністю складу адмінпорушення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові Галицький районний суд оштрафував містянина на 17 тисяч гривень, бо той перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу, чим порушив "карантинну" постанову Кабміну.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні в суботу, 11 грудня, знайшли у 5 275 осіб, серед них 533 медики та 526 дітей. За добу від COVID-19 одужали 11 626 осіб, а померли - 238. Госпіталізовано 2 566 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова