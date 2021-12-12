У суботу з COVID-19 госпіталізували більш як 2 500 осіб.

Коронавірус в Україні у суботу, 11 грудня, знайшли у 5 275 осіб, серед них 533 медики та 526 дітей.

За добу від COVID-19 одужали 11 626 осіб, а померли – 238, повідомив Telegram-канал МОЗ України.

За даними міністерства, у суботу з коронавірусом були госпіталізовані 2 566 осіб.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 12 грудня:

Загальна кількість інфікованих – 3 559 092 особи;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 3 195 913 осіб;

Загальна кількість померлих – 91 027 осіб;

Всього зроблено 16 294 537 ПЛР-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, 10 грудня COVID-19 в Україні знайшли у 10 133 осіб, серед них 199 медиків та 991 дитина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк