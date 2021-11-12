Відповідач має 10 днів на оскарження такого рішення.

На Сумщині суд наклав штраф на чоловіка, який перебував на вулиці без паспорта. Пізно ввечері 1 листопада його зупинили поліцейські з проханням надати документ, проте він його при собі не мав.

8 листопада Роменський міськрайонний суд ухвалив рішення про штраф за порушення правил карантину, йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень. Інцидент трапився в селі Хмелів Роменського району.

Суд визнав, що постанова Кабміну про запровадження в Україні карантину забороняє громадянам перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи їх спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні. Винним саме в цьому порушенні й визнали чоловіка.

Тепер він має сплатити 17 тисяч гривень штрафу, а також 454 гривні судового збору. На оскарження такого вироку відповідач має 10 днів.

Карантин в Україні

20 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Зараз низка регіонів перебуває в "червоній" зоні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Там діють посилені карантинні обмеження для невакцинованих осіб. Ті ж, хто мають документи про щеплення, мають дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. У разі відсутності вакцинації людина для доступу в держоргани або громадські місця має надавати негативний тест на коронавірус, підтвердження перенесеної хвороби або документ з протипоказаннями до вакцинації.

Автор: Юрій Годован