Ролики українських військових з передової, які виконують танець Венздейпід сингл Леді Гаги "Bloody Mary", увірвалися в тренди TikTok і отримали масу схвальних відгуків від користувачів соцмережі.
Танець героїні серіалу Тіма Бартона "Венздей" лідирує в трендах вже близько тижня. Українські бійці вирішили не залишатися осторонь і показали справжню акторську майстерність.
Захисники танцювали просто у лісопосадках, деякі намагалися з точністю відтворити танець Венздей - і навіть відзняли ролики з кількох ракурсів, повторюючи зйомки в серіалі.
Танець Венздей підкорює мережу - що треба знати
Після гучного успіху серіалу культового режисера Тіма Бартона "Венздей"(ремейку фільму "Сімейки Аддамс") на Netflix, мільйони молодих людей почали публікувати відео з танцями, наслідуючи головну героїню.
Танець вигадала сама Дженна Ортега, яка виконувала головну роль в серіалі. І хоч героїня танцювала під "Goo Goo Muck" The Cramps, в мережі завірусився ролик з прискореним синглом Леді Гаги "Bloody Mary" 11-річної давності.
Про що серіал Венздей
Цей серіал - частково ремейк "Сімейки Аддамс" 90-х років. Але на відміну від старих екранізацій, у роботі Тіма Бартона "дівчинка-соціопатка" Венздей виходить з тіні своїх "фрикових" батьків і стає повноцінною героїнею.
У 8 епізодах режисер розкрив непрості взаємини героїні з батьками і однолітками. В історії також з'явилися фантастичні істоти, а сама Венздей Бартона отримала екстрасенсорні здібності.
Серіал побив рекорди за переглядами на стрімінговому сервісі Netflix першого ж тижня трансляції.