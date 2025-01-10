Птах не вижив, його відправлять до Одеси для проведення лабораторних досліджень.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) прилетіли птахи, частково покриті мазутом, який, ймовірно, витік з російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", що торік у грудні затонули в Чорному морі.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, оприлюднивши фото бідолашного птаха, якого не вдалося врятувати.

"Вчора вже прилетіли частково обмазані мазутом птахи. Велика пірникоза (вид водоплавних птахів – УНІАН), яка була знайдена у парку, частково обмазана мазутом, імовірно, прилетіла з місця аварії. Відомо, що велика пірникоза літає швидко махаючи крилами й може пролетіти велику відстань", - пояснив науковець.

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За його словами, птаха, якій не вижив, відправлять на дослідження в Одесу – до Українського центру екології моря, щоб провести лабораторні дослідження. Зокрема, на наявність нафтопродуктів та їх імовірний зв'язок з тими, що потрапили у Чорне море під час аварії танкерів 15 грудня 2024 року.

Русєв додав, що співробітники нацпарку ще спостерігали за великим бакланом, який також був у мазуті, але дістати його з води було неможливо.

"Рашисти руйнують все навколо і вбивають не тільки українців, а й унікальне життя у Чорному морі... Внаслідок аварії загинули десятки тисяч птахів і це ще не кінець жахливих наслідків для природи", - наголошує вчений.

За його інформацією, щодня знаходять мертвих китоподібних, зокрема, виявлено приблизно 100 азовок, які, скоріш за все, загинули через витік мазуту. Русєв звернув увагу на той факт, що під час аварій, пов’язаних з нафтопродуктами, море викидає лише 5% від загиблих. Тому, як наголошує співробітник нацпарку, реальна кількість загиблих птахів, ссавців вже йде на тисячі.

Аварія танкерів РФ у Чорному морі – деталі

15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через це стався розлив нафтопродуктів, забруднення були зафіксовані на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова. Внаслідок аварії гинуть водоплавні птахи, ссавці тощо.

На думку керівника громадської організації "Зелений лист", еколога Владислава Балінського, нафтопродукти, що витекли в Чорне море, незабаром можуть дістатися Одеси.

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