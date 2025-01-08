За прогнозами фахівця, мазут може допливти до Одеси до кінця цього тижня або ближче до середини місяця.

Нафтопродукти, що витекли в Чорне море через аварію російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" в районі Керченської протоки торік у грудні, незабаром можуть дістатися Одеси. Про це заявив керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський.

Він зазначив, що після аварії танкерів витік мазуту ніхто не намагався локалізувати, відкачувати або хоча б зафіксувати затонулі уламки суден на дні. Як наслідок, мазут витікав щонайменше до кінця грудня 2024 року, про що свідчать супутникові знімки.

За словами фахівця, спираючись на прогнози погоди Windy (напрямок вітру), він передбачав, що після Анапи (РФ) наступна черга забруднення торкнеться узбережжя Керченського півострова, й через тиждень це підтвердилося.

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Також еколог прогнозував, що забруднення може дістатися Одеси після підвищення температури морської води – ближче до квітня-травня.

"Уже сьогодні, спостерігаючи за динамікою забруднення кримського узбережжя, розумію, що це може статися значно раніше", - наголосив Балінський.

Він пояснив, що кримські пабліки поширюють фото згустків мазуту на пляжах Євпаторії, що перебувають на відстані 375 км від місця аварії, якщо рахувати вздовж узбережжя.

"Це вже значно більше половини шляху до Одеси, залишилося менше 250 км", - підкреслив еколог.

Балінський звертає увагу на те, що на фотографіях зафіксовані саме відокремлені згустки мазуту, найчастіше з вкрапленнями рослинних залишків. Це може вказувати на те, що при даній температурі води вони мають показники плавучості, близькі до нуля, і переміщуються в товщі води за вектором основної Чорноморської течії – проти годинникової стрілки, якраз у напрямку Одещини і далі до Румунії та Болгарії.

За його словами, на західну частину кримського узбережжя згустки цими днями викидає особливо активно, оскільки тут температура води вища (згустки спливають) і спостерігається сильний притискний вітер з моря.

"Через наступний такий південний вітер може початись викид мазуту на узбережжя Одеської затоки або де-небудь ближче до Румунії. В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця", - вважає Балінський.

Аварія російських танкерів у Чорному морі

15 грудня в районі Керченської протоки розломилися навпіл та затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через це стався розлив нафтопродуктів, забруднення були зафіксовані на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова.

Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Російська Федерація приховує справжню кількість нафтопродуктів, які вже витекли та продовжують витікати в Чорне море через аварію танкерів. Вона зазначила, що в трюмах затонулих танкерів залишаються тонни нафтопродуктів і плівка, яка створюється у воді, ще довго отруюватиме флору та фауну. У Чорному морі гинуть птахи, риба, дельфіни.

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