Від змій ці ящірки відрізняються кількома ознаками.

У Чорнобильській зоні живе безнога ящірка, яка має назву "веретільниця". Вона є неотруйною, спокійною, більшість часу проводить під землею, а також любить полювати на дощових черв'яків. Про це йдеться у публікації Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Як і решта ящірок, веретільниці у разі небезпеки скидають хвіст, щоб збити хижака з пантелику. Згодом хвіст відростає, хоч і не досягає первинної довжини. Від змій ці ящірки відрізняються кількома особливостями: наявністю повік і маленьких слухових отворів (яких змії не мають), а також язиком - він у веретільниць теж роздвоєний, але коротший, ніж у змій. Крім того, на відміну від отруйної гадюки, у веретільниці між головою й тілом немає характерного звуження", - розповіли у заповіднику.

За словами екологів, ця ящірка харчується дощовими черв'яками, наземними молюсками (до прикладу, слимаками), багатоніжками, мокрицями, комахами та їхніми личинками.

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"У Чорнобильському заповіднику веретільниця є нечисельним, а подекуди навіть рідкісним видом. Вона веде прихований спосіб життя, тому її складно помітити в природі", - додали у повідомленні.

Чорнобильський заповідник - останні новини

Як писав УНІАН, раніше у Чорнобильському заповіднику зустріли маленького "Бембі". Мами оленяти не було видно, але, швидше за все, тваринка знала, що вона десь поруч та стежить за всім.

"Вони ховаються в траві чи під кущами, зливаючись із середовищем, а мама повертається лише час від часу, щоб погодувати. Це природний захист від хижаків та інших негативних факторів і нам, людям, важливо пам’ятати: не торкатися, не лякати, не втручатися!", - закликали у Чорнобильському заповіднику.

Також повідомлялось, що у Чорнобильському заповіднику знайшли гніздо рідкісного лелеки. Зокрема у гнізді, розташованому на висоті понад 3 метри, чітко було видно трьох пташенят.

За словами екологів, чорний лелека - дуже обережний і рідкісний птах, тому кожне гніздо має величезне значення для збереження виду.

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