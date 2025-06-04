Людей попередили, як треба поводитися в таких випадках.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику можна зустріти оленя шляхетного - одного з найвідоміших видів у Європі та Азії.

На Facebook-сторінці заповідника повідомляється, що зараз їхні спеціалісти дедалі частіше спостерігають самок оленя, які вже виводять потомство. Під час однієї з експедицій вдалося впіймати унікальний момент: під гілками кущів тихо причаїлося маленьке оленятко.

Мами поблизу не було видно, але малюк, здається, знав - вона десь поряд і пильно стежить за всім довкола. У дописі зазначається, що це типова для дитинчат оленя поведінка:

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"Вони ховаються в траві чи під кущами, зливаючись із середовищем, а мама повертається лише час від часу, щоб погодувати. Це природний захист від хижаків та інших негативних факторів і нам, людям, важливо пам’ятати: не торкатися, не лякати, не втручатися!".

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