Як повідомляється, зовсім скоро біля "Вернадського" будуть сотні маленьких пінгвінят.

В Антарктиці біля української полярної станції "Вернадського" почався справжній пінгві-бум: малюки пінгвінів стали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці показали перше пінгвіня, що народилося біля "Вернадського" у цьому сезоні.

"На нашому острові народилося перше пінгвінятко в цьому сезоні. Воно неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить", - повідомили науковці.

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Як повідомляється зовсім скоро біля "Вернадського" будуть сотні маленьких пінгвінят, наразі їх уже до десятка. Перший місяць малюки залишатимуться в гніздах, їх по черзі грітимуть, захищатимуть та годуватимуть батьки.

Згодом дитинчата почнуть об'єднуватися в "ясла", щоб уже і мама, і татусь могли одночасно ходити за крилем в океан. Також десь за місяць відбуватиметься процес линьки: сірий пушок пташенят змінюватиметься на звичне чорно-біле пір'я.

Життя на станції "Академік Вернадський"

"Академік Вернадський" - єдина українська антарктична станція. Цього року там випав рекордний рівень снігу. У листопаді рівень снігусягав позначки 345 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум. Деякі замети біля "Вернадського" сягали 6 метрів, а на острові Галіндез - до 10 метрів.

15 вересня українські вчені повідомили, що до станції "Академік Вернадський" почали масово повертатися субантарктичні пінгвіни.

У жовтні українські полярники показали тюленят Мирко та Мрію.

На початку грудня повідомлялося, що пінгвіни знесли перші яйця біля станції "Вернадський".

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