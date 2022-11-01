Перше яйце випадково помітили на мисі Пінгвін-Поінт.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" знесли перші яйця. Перші пташенята з'являться на світ на початку грудня.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Навіть у ці неспокійні часи у нас є чудові світлі новини! У пінгвінів на острові Галіндез біля української станції "Академік Вернадський" з'явилися перші яйця. Наші біологи нарахували їх вже сім: дві пари мають по два яйця, а ще три - поки по одному", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Відзначається, що перше яйце випадково помітив сисадмін Володимир Хомко на мисі Пінгвін-Поінт. Біолог Марта Дзиндра вирішила зафіксувати знахідку і виявила друге яйце. У зв'язку з цим малюкам, швидше за все, дадуть імена Мартуся та Вовчик.

Перші пташенята з'являться на світ на початку грудня, а поки що за яйцями, як і за пташенятами в майбутньому, по черзі доглядають батьки.

"Зараз навколо станції ще триває "велике будівництво": пінгвіни продовжують активно облаштовувати гнізда. Самці зухвало тягають камені у сусідів, а самки займаються благоустроєм "будинків" і дбайливо ці камені перекладають", - підсумували вчені.

Антарктична станція "Академік Вернадський" - що відомо

Станція знаходиться на острові Галіндез. Спочатку вона належала Великобританії і називалася "Фарадей". У 1996 році Лондон завершив передачу станції під керівництво Києва. З тих пір українські вчені працюють на станції, вивчаючи місцеву флору і фауну, а також вивчаючи процеси, які відбуваються в зазначеному районі.

Так, на початку серпня станцію завалило снігом. Висота снігового покриву склала більше 2,2 метра, а деякі замети досягали п'яти метрів. Водночас зима 2022 року стала найтеплішою за весь час спостережень.

15 вересня українські вчені повідомили, що до станції "Академік Вернадський" почали масово повертатися субантарктичні пінгвіни. Вони прибувають на острів на шлюбний сезон.

Вас також можуть зацікавити новини: