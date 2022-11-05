Вчені прогнозують, що рівень снігу на станції цього року ще зростатиме, адже нинішня зима в цьому районі стала аномально теплою.

Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді в листопаді 2022 року встановлено новий сніговий рекорд – рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум. Водночас деякі замети біля "Вернадського" сягають 6 метрів, а на – острові й до 10 метрів.

Як йдеться в повідомленні на офіційній сторінці станції у Facebook, зафіксовані в грудні 2021 року 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2016 року в 2,65 метрів. Зазвичай максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш 2 метрів.

"Оскільки тут переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів. Офісну частину "Вернадського" (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни", – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

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Водночас вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в цьому районі стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2°С.

"Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопиченя. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит", – пояснила дослідниця.

Антарктична станція "Академік Вернадський" – що відомо

"Академік Вернадський" – єдина українська антарктична станція. Розташована вона на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Станція працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді.

Станція була заснована британцями в 1947 році та тоді мала назву "Фарадей". У лютому 1996 року вона була передана Україні та перейменована на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського. Перша українська антарктична експедиція, що вирушила на станцію у 1996 році, під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Нині на станції працює вже 27-ма Українська антарктична експедиція, яка зуміла дістатися до станції у середині квітня 2022 року попри початок війни в Україні, щоб змінити там своїх попередників.

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