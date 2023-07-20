Це може вирішити проблему багатьох країн, які зараз змушені боротися з тваринництвом.

Вчені з Великої Британії проведуть чотирирічні випробування, щоб визначити, чи можна годувати корів екстрактом із нарцисів для зменшення метанових викидів і протидії глобальному потеплінню.

Як повідомляє SkyNews, перетравлення нарцисів в штучному шлунку тварини зменшило ці викиди на 96%. Науковці Шотландського сільськогосподарського коледжу сподіваються, що випробування на реальних коровах покажуть результат у щонайменше 30%.

"Спочатку ми почали вирощувати нарциси, щоб виробляти ліки проти Альцгеймера, але виявили, що нарциси також виробляють сполуку, яка перешкоджає жуйним тваринам виробляти метан", — пояснив власник ферми Кевін Стівенс.

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Зазначається, що уряди багатьох країн намагаються максимально зменшити викиди метану, оподатковуючи тваринництво та встановлюючи квоти на кількість худоби. Це пов'язано з тим, що корови та інші сільськогосподарські тварини є причиною близько 14% викидів метану в атмосферу.

"Це життєво важливо, оскільки парникові гази та глобальне потепління є серйозною глобальною проблемою, і ми сподіваємося, що наш проєкт стане частиною розв'язання проблеми зі зменшення ролі жуйних тварин у виробництві метану", — розповів професор зоотехніки Шотландського сільськогосподарського коледжу Джеймі Ньюболд.

Глобальне потепління - що повідомлялось

За даними вчених, глобальне потепління вже "випустило на свободу" тисячі стародавніх бактерій.

Навіть океани на Землі стають все зеленішими через зміну клімату. Особливо це стосується районів у низьких широтах поблизу екватора. Одні з останніх досліджень свідчать, що Світовий океан став гарячішим, ніж будь-коли раніше.

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