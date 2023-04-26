Цього можна уникнути тільки якщо низка країн почне рішуче діяти.

Вчені заявили, що за нинішніх темпів відмови від вугілля людство перевищить встановлену Паризькою угодою межу в +2°С від доіндустріального рівня.

У новому дослідженні вказується, що без великих змін ми наближаємося до потепління на 2,5 або 3 °C. Науковці проаналізували плани 72 країн, які зобов’язалися відмовитися від вугілля до 2050 року.

Однак вони переконані, що потепління на 2 градуси можна уникнути, якщо Китай та Індія почнуть почнуть поетапну відмову від вугілля через п’ять років. Але це за умови, що темпи відмови перевищать темпи Німеччини і будуть на рівні Великої Британії.

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Глобальне потепління - останні новини

Щорічно вчені в Новій Зеландії здійснюють проліт над стародавніми крижаними "річками" - гірськом хребтом, що простягнувся вздовж південного острова, і фіксують їх зменшення.

Нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав багаті країни швидше скоротити викиди. За його словами, швидкість зростання температури за останні півстоліття є найвищою за 2000 років. Концентрації вуглекислого газу є найвищими принаймні за 2 мільйони років.

Минулого року експерти наголошували, що зусиль, до яких зараз вдаються для порятунку планети, недостатньо. План з усунення загрози глобального потепління провалиться.

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