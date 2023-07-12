Зміни були виявлені більш ніж в 56% Світового океану - ця площа більша, ніж увесь суходол на Землі.

Океани на Землі насправді з часом стають все зеленішими, імовірно, через зміну клімату. Особливо це стосується районів у низьких широтах поблизу екватора.

Про це йдеться в дослідженні Національного океанографічного центру Саутгемптонського університету, опублікованого в журналі Nature, передає The Guardian.

"Причина, по якій ми непокоїмося через це, полягає не в тому, що ми турбуємося про колір, а в тому, що колір є відображенням змін в стані екосистеми", - сказав автор дослідження Б.Б. Кел.

Відео дня

Попередні дослідження були зосереджені на змінах зелені океану - від зеленого хлорофілу в його планктоні - щоб дізнатися про тенденції зміни клімату. Але команда Кела вивчила більше 20 років спостережень із супутника NASA Modis-Aqua і шукала закономірності зміни відтінку океану за допомогою більш повного колірного спектру, включаючи червоний і синій.

Планктон різних розмірів по-різному розсіює світло, а планктон з різним пігментом по-різному поглинає світло. Вивчення змін кольору може дати вченим більш чітке уявлення про зміни в популяціях планктону по всьому світу. Фітопланктон має вирішальне значення для екосистем океану, оскільки він лежить в основі більшості його харчових ланцюгів.

Порівнюючи ці зміни в кольорі з тими, які були запропоновані комп'ютерною моделлю, що імітує вигляд океанів, якби глобального нагрівання через діяльність людини ніколи б не було, зміни виглядали очевидними.

"У нас є зміни кольору, які значно проявляються майже в усьому океані тропіків або субтропіків", - сказав Кел.

Зміни були виявлені більш ніж у 56% Світового океану - на площі, що є більшою, ніж увесь суходол на Землі.

За словами Кела, у більшості районів спостерігається чіткий "ефект озеленення", але він додав, що є також місця, де червоний або синій кольори посилюються або слабшають.

"Це не масивні зміни, що руйнують екосистему, вони можуть бути непомітними. Але це дає нам додатковий доказ того, що людська діяльність, імовірно, впливає на великі частини глобальної біосфери таким чином, який ми не могли зрозуміти", - сказав сіл.

Хоча це відкриття чітко документує ще один наслідок зміни клімату, поки неясно, наскільки сильні ці зміни і що відбувається всередині океану, щоб їх викликати, зазначає Майкл Дж. Беренфельд, дослідник продуктивності океану в Університеті штату Орегон, який не брав участі в дослідженні.

"Швидше за все, спостережувані тенденції пов'язані з паралельною зміною кількох факторів", - сказав Беренфельд. Наприклад, потенційно зростаюча кількість мікропластику в океані, який, як і будь-які інші частинки, збільшує розсіювання світла.

"Відповівши на ці питання, ми зможемо почати розуміти екологічні та біогеохімічні наслідки", - додав Беренфельд.

У січні 2024 року NASA запустить передову супутникову місію під назвою Pace (планктон, аерозоль, хмара, екосистема океану), яка також буде вимірювати сотні кольорів в океані, а не кілька, продовжуючи дослідження, подібні до цього.

"Зробити більш значущі висновки про те, що насправді є екологічними змінами, безумовно, є великим наступним кроком", - сказав Кел.

Зміна клімату - загроза Світовому океану

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені попереджали, що до кінця нинішнього століття зміна клімату зробить зелені частини Світового океану зеленішими, а сині ще синішими за рахунок впливу на групи фітопланктону. До 2100 року, за розрахунками американських і британських вчених, колір зміниться приблизно у половини океану, і це буде помітно з супутників.

Одні з останніх даних дослідників також свідчать, що Світовий океан став гарячішим, ніж будь-коли раніше. Сильне і значне потепління океану з кінця 1950-х років відбувається повсюдно. Поки людство не досягне показника нульових викидів, це нагрівання буде продовжуватися, а рекорди вмісту тепла в океані тільки зростатимуть.

Вас також можуть зацікавити новини: