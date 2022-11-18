У кожному мілілітрі льодовикової води знаходяться десятки тисяч мікробів

Глобальне потепління прискорює масове танення льодовиків. Вчені виявили в талій воді десятки тисяч бактерій.

Група вчених з Університету Аберіствіта в Уельсі провели аналіз талої води з восьми льодовиків Європи, Північної Америки та двох ділянок Гренландії. В результаті дослідники виявили, що в кожному мілілітрі льодовикової води є десятки тисяч мікробів.

Видання The Guardian пише, що отримані дані припускають, що бактерії та водорості, які потрапляють в океан під час танення льодовиків, в середньому будуть доставляти близько 650 тисяч тонн вуглецю в рік в наступні 80 років.

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Вчені відзначили, що якщо людству вдасться скоротити викиди вуглецю, то це сповільнить глобальне потепління і танення льодовиків, що в результаті скоротить обсяг вивільнених древніх мікробів приблизно на третину. При цьому вчені поки не можуть сказати, корисні вивільняються бактерії або несуть загрозу.

Танення леднков через глобальне потепління - що відомо

Вчені з Китайської академії наук з'ясували, як на світ може вплинути глобальне потепління. Виявилося, це принесе нам не тільки кліматичні зміни, а й ряд інших більш серйозних проблем. У льодовиках, які вже почали танути, вчені виявили близько тисячі невідомих бактерій, вони можуть викликати нові хвороби і навіть епідемії.

В результаті виникла ідея "заморозити" Північний та Південний полюси розпиленням діоксиду сірки, щоб зупинити танення льодовиків. Однак план досить суперечливий, оскільки розпорошення діоксиду сірки призведе до викиду мільйонів тонн вуглекислого газу.

Крім того, вчені за допомогою глобальної навігаційної супутникової системи і комп'ютерного моделювання з'ясували, що основним фактором майбутньої втрати льоду є Північно-Східний Гренландський Льодовиковий потік. Результати моделювання свідчать, що тільки цей сектор сприятиме підвищенню рівня моря на 13,5-15,5 мм до 2100 року.

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