Вчені зазначили, що оскільки тенденція до потепління триває, то людство продовжить втрачати льодовики і це світовий тренд.

Щорічно вчені в Новій Зеландії здійснюють проліт над стародавніми крижаними "річками" - гірськом хребтом, що простягнувся вздовж південного острова. І щороку фіксують їх зменшення.

Професор Університету Монаш в Австралії Ендрю Макінтош, який брав участь в експедиції, сказав, що він був "шокований" побаченим. За його словами, деякі невеликі льодовики майже зникли, а знамениті льодовики Франца-Йосипа і Фокса помітно відступили повідомляє CNN.

"Спостереження цього року підтверджують, що втрата льоду в південних Альпах триває", - сказав Ендрю Лоррі, головний науковий співробітник Національного Інституту водних і атмосферних досліджень і координатор дослідження.

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"Ми бачимо швидкі зміни, що відбуваються в горах, з ознаками того, що підйом снігової лінії прискорюється разом з втратою криги", - сказав Лоррі.

Він зазначив, що оскільки тенденція до потепління триває, то людство продовжить втрачати льодовики і це світовий тренд.

Що таке льодовики

Льодовики - це великі маси льоду, які накопичуються в горах. Льодовики є джерелом води майже для 2 млрд людей у світі.

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