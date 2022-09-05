Льодовик Туейтс може почати швидкий рух у найближчі роки, коли він відступить вище гряди морського дна, яка допомагає стримувати його на місці.

Так званий "льодовик судного дня" в Антарктиді, який отримав таке прізвисько через високий ризик руйнування та загрозу підняття рівня Світового океану, може швидко розтанути в найближчі роки.

Це посилює занепокоєння вчених щодо екстремального підвищення рівня океану, яке супроводжуватиме його потенційну "загибель", пише CNN.

Льодовик Туейтс, здатний підняти рівень океану на кілька метрів, розмивається вздовж своєї підводної основи в міру нагрівання планети. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience, вчені склали карту історичного відступу льодовика, сподіваючись дізнатися з його минулого, що льодовик робитиме в майбутньому.

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Вони виявили, що в якийсь момент за останні два століття основа льодовика відійшла від морського дна і рухалася зі швидкістю 2,1 кілометра на рік. Це вдвічі більше, ніж вчені спостерігали за останнє десятиліття чи близько того.

Це швидке руйнування, можливо, відбулося "нещодавно в середині 20-го століття", зазначив провідний автор дослідження та морський геофізик з Університету Південної Флориди Аластер Грем.

Це свідчить про те, що Туейтс може почати швидкий рух у найближчому майбутньому, коли він відступить вище гряди морського дна, яка допомагає стримувати його на місці.

"Сьогодні Туейтс дійсно "тримається нігтями", і ми повинні очікувати великих змін протягом коротких проміжків часу в майбутньому - навіть від одного року до наступного - коли льодовик відступить за неглибокий хребет у своєму руслі", - каже Роберт Лартер, морський геофізик і один із співавторів дослідження з Британської антарктичної служби.

Льодовик Туейтс є одним із найширших на Землі та за площею перевищує штат Флорида. Але це лише частина льодовикового покриву Західної Антарктики, яка містить достатньо льоду, щоб підняти рівень моря до 4,9 метра.

Оскільки кліматична криза прискорилася, за цим регіоном уважно спостерігали через його швидке танення та здатність до великих руйнувань узбережжя.

Ще в 1980-х роках вчені виявили, що, оскільки "льодовик судного дня" лежить на морському дні, а не на суходолі, теплі океанічні течії можуть розтопити його знизу, спричинивши дестабілізацію.

У 2001 році супутникові дані показали, що лінія приземлення віддалялася приблизно на 1 кілометр на рік. У 2020 році вчені знайшли докази того, що тепла вода справді текла через основу льодовика, розтоплюючи його знизу.

Ще одне дослідження 2021 року показало, що шельфовий льодовик Туейтса, який допомагає стабілізувати льодовик і стримувати лід від вільного витікання в океан, може розвалитися протягом п'яти років.

У цьому новому дослідженні вчені дійшли висновків, що Туейтс здатний відступати набагато швидше, ніж вважалося нещодавно. Під час дослідження вченим вдалося задокументувати підводну територію розміром із Х'юстон.

Аластер Грем сказав, що команда сподівається невдовзі повернутися, щоб зібрати зразки з морського дна, й мати змогу визначити, коли відбулися попередні швидкі танення. Це могло б допомогти вченим передбачити майбутні зміни "льодовика судного дня", який, як раніше вважали вчені, буде танути повільно. Однак нове дослідження, за словами Грема, спростовує цю версію.

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Як повідомляв УНІАН, у 2019 році в Західній Антарктиді під льодовиком Туейтс виявили порожнечу, обсяг якої можна заповнити 14 млрд тонн льоду. Зазначалося, що танення льодовика Туейтс призвело до підвищення рівня моря приблизно на 4%.

Льодовик Туейтс: що відомо

Льодовик розташований у Західній Антарктиді, він відомий своїм швидким рухом і загрозою збільшення рівня Світового океану. Його площа складає близько 120 тисяч квадратних кілометрів, товщина льоду становить від 800 до 1200 метрів, а швидкість руху поверхні льодовика - понад 2 км/год.

Із 2000 року Туейтс вже втратив 900 млрд тонн льоду і ці втрати лише прискорюються. Тепер за рік він втрачає приблизно на 45 млрд тонн льоду більше, ніж отримує в результаті снігопаду.

У 2021 році дослідники виявили у його східній частині великі тріщини. Плаваюча частина льодовика може зруйнуватися за наступні 5 або 10 років. За прогнозами вчених, якщо льодовик розтане, рівень води у світовому океані у кращому разі зросте на 0,6 м, а у найгіршому – на три метри.

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