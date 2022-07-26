Експерти побоюються, що альпійські льодовики можуть зникнути раніше, ніж очікувалося, уже найближчими роками.

Льодовикам у Альпах цього року загрожує найбільша втрата маси за останні 60 років.

Вимірюючи різницю в кількості снігу, що випав узимку, і в кількості розтанувшого льоду влітку, вчені можуть з'ясувати, наскільки зменшився льодовик у будь-який конкретний рік, пише Reuters.

Після минулої зими, коли випало відносно мало снігу, Альпи пережили дві великі хвилі тепла, у тому числі одну в липні, відзначену температурою близько 30 градусів за Цельсієм у швейцарському гірському селі Церматт. Під час цієї хвилі тепла висота, на якій замерзла вода, досягла 5184 метри при нормальному літньому рівні в 3000-3500 метрів.

Відзначається, що більшість гірських льодовиків світу, які є залишками останнього льодовикового періоду, відступають через зміни клімату. Але льодовики в європейських Альпах особливо вразливі, оскільки вони менші за розміром і мають відносно невеликий крижаний покрив. Тим часом температура в Альпах зростає приблизно на 0,3 градуса за Цельсієм за десятиліття - удвічі швидше, ніж у середньому по світу.

Якщо викиди парникових газів продовжать зростати, очікується, що до 2100 року льодовики Альп втратять більше 80% своєї нинішньої маси, стверджується в звіті Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату за 2019 рік.

Уже зараз льодовик Мортератч (Швейцарія) сильно змінився в порівнянні з зображеннями на туристичних картах регіону. Довжина його "язика", який колись доходив до долини, скоротилася майже на 3 кілометри. А глибина сніжно-крижаного покриву зменшилася на 200 метрів.

До 2017 року в Мортератч впадав паралельний льодовик Перс, але зараз він відступив настільки, що між ними лежить і розширюється смуга гравію.

Важка цьогорічна ситуація викликає побоювання, що альпійські льодовики можуть зникнути раніше, ніж очікувалося. За словами голови організації з моніторингу льодовиків у Швейцарії (GLAMOS) Маттіаса Хусса, це може статися вже найближчими роками, навіть у 2022 році.

"Ми бачимо, що результати моделі, очікувані за кілька десятиліть, відбуваються зараз. Я не очікував побачити такий екстремальний рік так рано в цьому столітті", - сказав Хасс.

Гляціологи з Австрії, Франції та Італії підтвердили Reuters, що льодовики там знаходяться на шляху до рекордних втрат. Наприклад в Австрії "льодовики вільні від снігу аж до вершини", говорить Андреа Фішер, гляціолог із Австрійської академії наук.

Сезонний снігопад, крім поповнення втраченого влітку льоду, захищає льодовики від подальшого танення, утворюючи білий покрив, що відбиває сонячне світло назад в атмосферу краще, ніж це може зробити більш темний лід, забруднений пилом. Але на льодовику Гранд-Етре на північному заході Італії минулої зими накопичилося всього 1,3 метра снігу, що на 2 метри менше середньорічного показника за 20 років до 2020 року.

Дані, надані агентству Reuters, показують, що льодовик Мортерач зараз втрачає близько 5 сантиметрів на день і вже знаходиться в гіршому стані, ніж зазвичай в кінці середини літа. Сусідній льодовик Сільвретта втратив приблизно на 1 метр більше, ніж в цей же період у 1947 році - найгіршому році в його базі даних, починаючи з 1915 року.

Льодовики в Гімалаях теж тануть

Вчені повідомили Reuters, що Гімалайські льодовики також знаходяться на шляху до рекордного року за втратами льоду. Коли, наприклад, у регіоні Кашміру настав сезон літніх дощів, багато льодовиків уже різко скоротилися, а їхня снігова лінія починалася високо в горах після хвилі тепла в березні-травні, що відзначилася температурою вище 48°C у Північній Індії.

Експедиція на початку червня в індійському штаті Хімачал-Прадеш виявила, що льодовик Чхота Шигрі втратив більшу частину свого снігового покриву. "Найвища температура за більше ніж століття з березня по травень явно вплинула", - сказав гляціолог Мохд Фарук Азам з Індійського технологічного інституту в Індорі.

Як повідомляв УНІАН, найвищий льодовик на найвищій горі в світі - Евересті - щороку втрачає лід через антропогенну зміну клімату. Лід, який формувався на льодовику близько 2000 років, розтанув приблизно за 25 років. Це означає, що він потоншав приблизно в 80 разів швидше, ніж утворився.

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