На одеському узбережжі спостерігається опріснення моря та велике завищення показників по вмісту заліза.

Через теракт на Каховській ГЕС спостерігається значне забруднення узбережжя Чорного моря в Одесі.

Як повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, 10 червня фахівцями інспекції відібрані проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі "Ланжерон" та на 16 ст. Великого Фонтану.

"За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення. Нова Дофінівка в 1,6 рази перевищено вміст завислих речовин та загального заліза - в 9 разів. На "Ланжероні" залізо завищено в 5,2 рази, на Великому Фонтані – в 3,4 рази, а завислих речовини - в 1,1 рази", - розповіли в інспекції.

Крім того, у всіх трьох "точках" зафіксовано зниження солоності морскої воді майже втричі.

Забруднення Чорного моря - головне про наслідки Каховського ГЕС

За словами екологів, рідина із надмірним вмістом заліза шкідлива для шкіри. Не можна митися водою із залізом: після миття відчувається стягнутість і сухість шкіри, розвиваються різні дерматити та запалення. Якщо використовується вода з залізом, волосся стає жорстким, ламким, з липким нальотом.

Завислі речовини - показник, що характеризує кількість домішок, затриманих на паперовому фільтрі при фільтруванні проби. Це один з найважливіших технологічних показників якості води, що дозволяє оцінити кількість осадів, що утворюються у процесі очищення стічних вод.

Теракт на Каховській ГЕС російські військові вчинили у ніч на 6 червня. Через руйнування дамби сталася техногенна катастрофа, затоплені (підтоплені) десятки населених пунктів. Знищені заповідники, гинуть люди та тварини.

До узбережжя Одещини течією зносить багато уламків, сміття, трупи загиблих тварин, російські піхотні міни.

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