На лівобережжі ситуація критична, окупанти не проводять евакуацію.

На правобережжі Херсонщини поступово спадає рівень води. Зокрема, площа затоплення зменшилася майже вдвічі. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, у порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см та становить 4,45 м.

"Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгіївки Бериславського району. Підтопленими на правобережжі залишаються 32 населені пункти. Під водою 3 тис. 784 житлових будинків", - розповів він.

За словами Прокудіна, евакуація населення триває, незважаючи на ворожі обстріли, через які сьогодні було поранено двох волонтерів.

Загалом було евакуйовано 2 тис. 699 людей, з яких 178 дітей та 67 маломобільних осіб. "На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною", - наголосив голова ОВА.

Він уточнив, що наразі там затоплено 14 населених пунктів, а евакуацію окупаційна влада не проводить. "Росія діє за століттями відпрацьованим сценарієм з нищення українців", - додав Прокудін.

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Як відомо, після руйнування дамби російські окупанти взагалі не проводили евакуацію місцевого населення з тимчасово захоплених населених пунктів.

Люди були вимушені сидіти на дахах своїх будинків та очікувати на допомогу. Із деяких населених пунктів, які все ще перебувають під контролем окупантів, людей все ж вдалося врятувати та вивезти українським військовим.

Згодом російські загарбники заявили, що евакуюватися можуть лише ті місцеві, які мають російські паспорти.

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