В цей час черепахи особливо чутливі до зовнішніх загроз.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у розпалі черепаховий сезон, однак шанси на появу нового потомства дуже низькі.

Як йдеться у дописі на сторінці заповідника в соціальній мережі Facebook, у болотяної черепахи вже кілька тижнів триває активний період відкладання яєць. Більшість самок перебувають у пошуках місця для гніздування, тож їх можна побачити будь-де - на стежках, у лісах та навіть на дорогах:

"У період розмноження черепахи стають особливо вразливими, а особливо їхні кладки. Масове знищення яєць, на жаль, типове явище там, де чисельність хижаків (лисиць, борсуків, єнотовидних собак) висока, а природних укриттів у ґрунті стає дедалі менше".

Фахівці зазначають, що в різних частинах Європи втрати кладок болотяної черепахи через хижаків можуть становити 70-90%. Навіть без урахування додаткових ризиків, як-от грибкові захворювання чи невідповідна вологість ґрунту, лише 5-15% яєць за сезон дають життєздатне потомство.



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Якщо самка змушена відкладати яйця поблизу дороги або на ущільненому ґрунті, коли вже настав час кладки, шанси на виживання малюків майже нульові. Для нормального розвитку ембріонів необхідний пухкий, добре прогрітий пісок або супісок із помірною вологістю.

Інші мешканці заповідника

Раніше фахівці показали знімки бронзівки золотистої, яка ніби змінює свій колір залежно від освітлення. Личинки цих комах ростуть у трухлявій деревині або компості, допомагаючи розкладати органічні залишки.

Також у Чорнобильській зоні мешкає безнога ящірка - веретільниця. У заповіднику повідомили, що вона не становить загрози, адже не отруйна й поводиться дуже спокійно. Більшу частину життя проводить під землею та полюбляє полювати на дощових черв’яків.

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