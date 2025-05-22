Влітку вони живляться комахами, а восени переходять на дрібні плоди та насіння.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника живе горихвістка чорна. Ці птахи уникають дикої природи, обираючи для житття занедбані будівлі, щілини в стінах та горища.

Як повідомляється на сторінці заповідника у соціальній мережі Facebook, у жовтні птахи вирушають у вирій до південної та західної Європи, Азії й північної Африки. Наприкцінці березня самці повертаються, займають території та починають співом закликати самок, щоб вже у квітні утворити пару:

"Спів самця - справжній музичний перформанс. У гарну погоду він може співати до шести годин на добу, повторюючи один і той самий куплет із варіаціями до 5000 разів! До основної пісні додаються характерні свисти "фіть" і клацання "тек", які складаються у неповторну акустичну мозаїку".

Як зазначають фахівці, самка горихвістки відкладає близько п'яти яєць. Протягом літа у пари може з'явитися два виводки пташенят.

Інші цікаві новини про птахів

Раніше вчені пояснили, чому та як колібрі здатні літати задом наперед. За їхніми словами, все завдяки особливій будові крил та суглобів, якої не мають жодні інші птахи.

А еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс назвав чотири види нелітаючих птахів, яким вдалося уникнути вимирання, а також розповів цікаві факти про них.

Вас також можуть зацікавити новини: