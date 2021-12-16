Працівники зоопарку вражені швидким поповненням в родині канчілів.

У пари яванських оленів, що живуть у Варшавському зоопарку, народилася малеча.

Про це повідомили на сторінці зоопарку в Facebook.

Яванські олені (також відомі як канчіль або олень-миша) - найменше парнокопитне на планеті.

Читайте такожВ Одеській області екологи поселили на заповідному острові стадо оленів (фото)Самець яванського оленя, Арнольд, живе Варшавському зоопарку з 2020 року. В липні до нього поселили самку Лінду.

Малюк з’явився у пари лише за 4 місяці після першої зустрічі - 2 грудня. Це сталося просто на очах відвідувачів.

"Цікавими були й обставини самого народження, адже… Воно відбулося на очах постійних гостей, які не очікували такого сюрпризу під час свого візиту до зоопарку в четвер", - розповідають в зоопарку.

Дитинча поки не має імені, стать теж ще визначили. Зараз зріст новонародженого - лишень 10 сантиметрів, а вага - менш як 0,5 кг. Коли він виросте, довжина його тіла сягати близько пів метра, а висота - 20-25 см.

Раніше Новому Орлеані в зоопарку народився малюк тапіра Бреда – це рідкісний вид тварин.

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Автор: Анастасія Печенюк