Такими істотами виявилися мікроскопічні хробаки, які можуть існувати навіть на території з великим рівнем радіації.

В Чорнобильській зоні відчуження живуть мікроскопічні черв'яки, попри високий рівень радіації. Це свідчить про те, що ці істоти не постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася в 1986 році. Про це пише провідний американський науковий журнал PNAS.

Вчені побували у Чорнобильській зоні відчуження та зібрали мікроскопічних хробаків виду Oscheius tipulae. Провівши дослідження, фахівці з'ясували, що геноми таких черв'яків залишилися непошкодженими після ядерної катастрофи, незважаючи на високий рівень радіації.

Такий аналіз має важливе значення для того, аби зрозуміти вплив катастрофи на місцеві популяції. Дослідники визначили геноми 15 хробаків з Чорнобилю та п'яти особин з інших частин планети.

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Те, що черв'яки з Чорнобильської зони не мають ознак ураження, говорить про те, що вони є стійкими до екстремальних умов. Вчені наголосили, що така стійкість може бути особливістю виду, а не результатом впливу радіації.

Крім того, дослідники випустили 20 хробаків з лабораторії та протестували їхніх нащадків, проте не виявили взаємозв'язку між рівнями радіації та стійкістю ДНК до мутацій. Ці результати свідчать про те, що чорнобильські черв'яки не набули нових здібностей до відновлення ДНК завдяки впливу радіації, тому вчені продовжать досліджувати фактори, які впливають на їхню стійкість.

Чорнобильська зона відчуження: останні новини

Як писав УНІАН, вовки-мутанти, які живуть у Чорнобилі, ймовірно, мають стійкість до раку. Такі результати дослідження можуть допомогти вченим боротися з онко-захворюваннями у людей.

Також відомо, що на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, проте там їм вдалося протриматися лише 36 днів. Вже 31 березня вони покинули територію Чорнобилю. Водночас свідки розповіли про те, що відбувалося під час окупації ЧАЕС.

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