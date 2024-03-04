Паливо, яке залишилося на ЗАЕС, ще може виробляти електроенергію та призводити до викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

В Україні оцінюють рівень загрози аварії на тимчасово захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) у 7-8 балів по десятибальній шкалі. Про це розповів журналістам голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Якщо сьогодні ми говоримо про 7-8, то завтра вже може бути 8. Тому що основне питання – це невизначеність. Дуже багато факторів, які самі індивідуально можуть і не призводити до аварії, але коли ви візьмете їх всі разом, то кумулятивний ефект дає небезпеку. Це було на Фукусімі, це було на Чорнобильській атомній станції", - сказав він.

За його словами, обладнання на ЗАЕС повністю деградоване, ремонти не проводяться, паливо перевищує допустимі терміни перебування у реакторі, немає зовнішнього енергопостачання.

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Голова "Енергоатому" також відмітив, що всі шість реакторів завантажені паливом і також там ще є партії свіжого палива. Є відпрацьоване ядерне паливо, яке знаходиться в приреакторних басейнах витримки. І також є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива – там знаходиться більше 150 контейнерів з цим паливом.

"Це дуже велика кількість ядерного матеріалу. Я навіть не можу вам сказати, де ще є така велика кількість ядерного матеріалу, як на ЗАЕС. Це паливо ще може виробляти електроенергію, або призводити до викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище і радіаційної аварії", - зазначив Котін.

За його словами, на сьогодні важко сказати, в якому стані знаходиться ЗАЕС. "Енергоатом" та МАГАТЕ оцінюють стан деградації як "дуже важкий і глибокий".

"Остання проблема – це вода для охолодження реакторів. Зараз її немає. Потрібно або заповнювати Каховське водосховище, або будувати якісь насосні станції на руслі Дніпра і тягнути її на станцію, а це дуже велика кількість води. За оптимістичними оцінками, побудова такої станції займе півроку. І це не враховуючи усі інші проблеми з безпекою", - додав Котін.

Запорізька атомна електростанція: що відомо

Наприкінці січня в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін наголосив, що на Запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. Оскільки найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах ЗАЕС.

21 лютого "Укренерго" повідомляло, що після чергового обстрілу росіян було пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

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