За словами мешканки одного з сіл, важка техніка росіян їхала повз її будинок протягом 15 годин.

Російська армія, яка на 36 днів окупувала зону відчуження, погрожувала світу новою ядерною катастрофою, але трагедії вдалося уникнути. Росіяни втекли ввечері 31 березня 2022 року.

Журналісти проекту "Український свідок" поспілкуватися з працівниками зони відчуження після звільнення від окупантів на початку квітня 2022 року, щойно російську армію вигнали з Київської області.

Під час "господарювання" росіяни грабували довколишні села, вивозячи з будинків все, що тільки можна: холодильники, стільці і навіть килими. Перші кілька днів, як розповіли місцеві, окупанти відчували себе самовпевнено.

Солдати нишпорили всюди і шукали колишніх учасників АТО: прямо на дорозі роздягали до нижньої білизни, перевіряли татуювання, шрами і сліди від бронежилетів на плечах.

Місцевий єгер Василь розповів про літаки, які заходили в український повітряний простір з боку Білорусі: "Вони пускали ракети, які потім долітали до Києва. Відразу розверталися і їхали назад".

При цьому мешканка одного з сусідніх сіл розповіла, що важка техніка росіян безперервно їхала повз її будинок протягом 15 годин.

Журналісти відвідали село Страхолісся, яке знаходиться недалеко від Чорнобиля населений пункт більш-менш вцілів під час окупації, оскільки розташований трохи осторонь від дороги, по якій окупанти йшли на столицю. Але мародери дісталися і сюди.

"Стояла нова техніка, на яку ще навіть документи не отримали. У Чорнобилі немає жодної будівлі, яку б вони не пограбували. Вони вкрали навіть забруднені радіацією КрАЗи", - обурюється місцевий житель Володимир

Після російських солдатів з узбіччя зникли дорожні знаки, а з дороги – свіжа розмітка.

Про мародерство росіян під час окупації розповів також заступник Голови Державного агентства України з управління Зоною відчуження Максим Шевчук: "Стан офісів і підприємств такий: кожна будівля пережила мародерство. Офіс агентства також розграбований, зайти в нього можна тільки через чорний хід, тому що парадний ще не перевірений на наявність мін".

Окупацію АЕС згадує провідний інженер служби фізичного захисту. Каже, росіяни були в повному спорядженні колоною з БМП і броньованими вантажівками, БТРами і танками Т-72.

Російські солдати покидали зону Відчуження, на тралах вивозячи власну побиту техніку і вкрадені українські сільгоспмашини разом з легковиками місцевих жителів. Відступаючи, вони забрали в полон нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Частина з них вже повернулися додому під час кількох обмінів восени і взимку. Але значна кількість захисників електростанції все ще в полоні, ймовірно, на території Росії.

У березні минулого року українська розвідка повідомляла, що окупаційні війська готують на території ЧАЕС теракти. На щастя, цього не сталося: ніяких пошкоджень, які могли б представляти радіаційну небезпеку, на території електростанції не виявили.

Російська окупація Чорнобильської АЕС - що відомо

24 лютого 2022 року Чорнобильську АЕС захопили російські війська.

31 Березня 2022 року у Держагентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили, що окупанти почали виходити з території ЧАЕС.

1 квітня 2022 року член Громадської ради при Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний ґрунт", забруднили свою техніку і надихалися радіоактивним пилом.

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