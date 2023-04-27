Російська армія, яка на 36 днів окупувала зону відчуження, погрожувала світу новою ядерною катастрофою, але трагедії вдалося уникнути. Росіяни втекли ввечері 31 березня 2022 року.
Журналісти проекту "Український свідок" поспілкуватися з працівниками зони відчуження після звільнення від окупантів на початку квітня 2022 року, щойно російську армію вигнали з Київської області.
Під час "господарювання" росіяни грабували довколишні села, вивозячи з будинків все, що тільки можна: холодильники, стільці і навіть килими. Перші кілька днів, як розповіли місцеві, окупанти відчували себе самовпевнено.
Солдати нишпорили всюди і шукали колишніх учасників АТО: прямо на дорозі роздягали до нижньої білизни, перевіряли татуювання, шрами і сліди від бронежилетів на плечах.
Місцевий єгер Василь розповів про літаки, які заходили в український повітряний простір з боку Білорусі: "Вони пускали ракети, які потім долітали до Києва. Відразу розверталися і їхали назад".
При цьому мешканка одного з сусідніх сіл розповіла, що важка техніка росіян безперервно їхала повз її будинок протягом 15 годин.
Журналісти відвідали село Страхолісся, яке знаходиться недалеко від Чорнобиля населений пункт більш-менш вцілів під час окупації, оскільки розташований трохи осторонь від дороги, по якій окупанти йшли на столицю. Але мародери дісталися і сюди.
"Стояла нова техніка, на яку ще навіть документи не отримали. У Чорнобилі немає жодної будівлі, яку б вони не пограбували. Вони вкрали навіть забруднені радіацією КрАЗи", - обурюється місцевий житель Володимир
Після російських солдатів з узбіччя зникли дорожні знаки, а з дороги – свіжа розмітка.
Про мародерство росіян під час окупації розповів також заступник Голови Державного агентства України з управління Зоною відчуження Максим Шевчук: "Стан офісів і підприємств такий: кожна будівля пережила мародерство. Офіс агентства також розграбований, зайти в нього можна тільки через чорний хід, тому що парадний ще не перевірений на наявність мін".
Окупацію АЕС згадує провідний інженер служби фізичного захисту. Каже, росіяни були в повному спорядженні колоною з БМП і броньованими вантажівками, БТРами і танками Т-72.
Російські солдати покидали зону Відчуження, на тралах вивозячи власну побиту техніку і вкрадені українські сільгоспмашини разом з легковиками місцевих жителів. Відступаючи, вони забрали в полон нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Частина з них вже повернулися додому під час кількох обмінів восени і взимку. Але значна кількість захисників електростанції все ще в полоні, ймовірно, на території Росії.
У березні минулого року українська розвідка повідомляла, що окупаційні війська готують на території ЧАЕС теракти. На щастя, цього не сталося: ніяких пошкоджень, які могли б представляти радіаційну небезпеку, на території електростанції не виявили.
Російська окупація Чорнобильської АЕС - що відомо
24 лютого 2022 року Чорнобильську АЕС захопили російські війська.
31 Березня 2022 року у Держагентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили, що окупанти почали виходити з території ЧАЕС.
1 квітня 2022 року член Громадської ради при Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний ґрунт", забруднили свою техніку і надихалися радіоактивним пилом.