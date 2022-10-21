У льодах можуть перебувати невідомі бактерії та віруси.

Наступна пандемія може прийти з Арктики. Глобальне потепління може вивільнити віруси, які заморожені в льодовиках Арктики.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журнал The Royal Society.

Відзначається, що вчені вивчили грунт та осадові породи озера Хейзен, яке є найбільшим озером на півночі за Полярним колом. Дослідники за допомогою секвенування виявлених ДНК і РНК намагалися ідентифікувати віруси, які там знаходяться.

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"Через потік води від танучих льодовиків ризик зростає. Це пов'язано зі зміною клімату. Арктика може стати благодатним грунтом для нових пандемій", - йдеться в дослідженні.

Більш ранні дослідження показали, що в результаті танення льодовиків можуть виділятися різні патогени, паразити та віруси, які можуть виявитися серед тварин та людей, що в свою чергу призведе до нових пандемій.

Танення льодовиків і загроза для людства - що відомо

Вчені з Китайської академії наук з'ясували, як на світ може вплинути глобальне потепління. Виявилося, це принесе нам не тільки кліматичні зміни, але і ряд інших більш серйозних проблем. У льодовиках, які вже почали танути, вчені виявили близько тисячі невідомих бактерій, вони можуть викликати нові хвороби і навіть епідемії.

В результаті виникла ідея "заморозити" Північний і Південний полюси розпиленням діоксиду сірки, щоб зупинити танення льодовиків. Однак план досить суперечливий, так як розпорошення діоксиду сірки спричинить за собою викид мільйонів тонн вуглекислого газу.

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