Наступна пандемія може прийти з Арктики. Глобальне потепління може вивільнити віруси, які заморожені в льодовиках Арктики.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журнал The Royal Society.
Відзначається, що вчені вивчили грунт та осадові породи озера Хейзен, яке є найбільшим озером на півночі за Полярним колом. Дослідники за допомогою секвенування виявлених ДНК і РНК намагалися ідентифікувати віруси, які там знаходяться.
"Через потік води від танучих льодовиків ризик зростає. Це пов'язано зі зміною клімату. Арктика може стати благодатним грунтом для нових пандемій", - йдеться в дослідженні.
Більш ранні дослідження показали, що в результаті танення льодовиків можуть виділятися різні патогени, паразити та віруси, які можуть виявитися серед тварин та людей, що в свою чергу призведе до нових пандемій.
Танення льодовиків і загроза для людства - що відомо
Вчені з Китайської академії наук з'ясували, як на світ може вплинути глобальне потепління. Виявилося, це принесе нам не тільки кліматичні зміни, але і ряд інших більш серйозних проблем. У льодовиках, які вже почали танути, вчені виявили близько тисячі невідомих бактерій, вони можуть викликати нові хвороби і навіть епідемії.
В результаті виникла ідея "заморозити" Північний і Південний полюси розпиленням діоксиду сірки, щоб зупинити танення льодовиків. Однак план досить суперечливий, так як розпорошення діоксиду сірки спричинить за собою викид мільйонів тонн вуглекислого газу.