Так передбачається зупинити танення льодовиків.

Учений запропонували "заморозити" Північний і Південний полюси розпиленням діоксиду сірки. Це нібито допоможе зупинити танення льодовиків. Однак план досить суперечливий, адже розпорошення діоксиду сірки спричинить за собою викид мільйонів тонн вуглекислого газу.

Про це повідомляє Sky News.

Вчені пропонують розпилювати мікроскопічні аерозольні частинки в атмосферу, щоб відбивати сонячне світло і охолоджувати льодовики, які тануть. Для цього буде потрібно зробити близько 175 тисяч польотів на рік, що призведе до викиду мільйонів тонн вуглекислого газу, відзначає видання.

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Колишній головний науковий співробітник уряду Великобританії прокоментував плани щодо "заморожування" і підтримав цю ідею. У коментарі для видання він заявив, що Полярне потепління зараз має вирішальне значення, а повторне заморожування льодовиків може стримати підвищення глобального рівня моря.

Уейк Сміт з Єльського університету в США очолив нове дослідження, в рамках якого вчені складають план по "заморожуванню" полюсів. Він вважає, що така ідея передбачає "лікування" важливого "симптома" зміни клімату, а не його причини.

Вчені планують, що флот з 125 військових танкерів-заправників випустить хмару мікроскопічних частинок діоксиду сірки на висоті 43 000 футів (13 км). Після цього частинки будуть повільно дрейфувати до полюсів під дією висотних вітрів, злегка затінюючи поверхню землі внизу.

Однак ідею вчених оцінили далеко не всі. Річ у тому, що для розпилення діоксиду сірки доведеться провести чимало польотів, що призведе до викиду парникових газів у верхні шари атмосфери. Крім цього, сонячне затемнення може привести до зниження врожайності, наслідки можуть бути непередбаченими.

"План випуску частинок з повітряної кулі на півночі Швеції в минулому році був скасований після протестів екологів. Для великомасштабної програми випуску потрібна міжнародна угода. Але дослідники стверджують, що тільки 1% населення Землі проживає в цільовій зоні розгортання", - повідомляє видання.

Вчені вважають, що всі ризики нібито окупляться. "Заморозка" льодовиків важлива для всього людства, стверджують дослідники. Якщо ж не перешкоджати таненню, то глобальне потепління призведе до того, що рівень океану сильно підніметься.

Колишній головний науковий співробітник уряду і засновник Центру відновлення клімату в Кембриджському університеті Девід Кінг, сказав виданню, що для порятунку полярних льодів необхідні радикальні дії. Директор цього Центру Шон Фітцджеральд також заявив, що велика кількість польотів може бути виправдана, якщо вони вирішують нагальну проблему підвищення рівня води.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вчені знайшли в танучих льодовиках невідомі бактерії, які можуть викликати нові епідемії.

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