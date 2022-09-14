Гірський льодовик в Патагонії обвалився через високі температури.

Гірський льодовик в чилійській Патагонії впав через високі температури.

Як повідомляє Reuters, тепла погода і дощі призвели до того, що частина висячого льодовика в Національному парку в чилійській Патагонії відкололася. Момент зняли на відео туристи.

Відео обвалення льодовика стало вірусним в мережі. На ньому видно, що льодовик, що знаходиться на вершині гори висотою близько 200 метрів, загуркотів й відколовся.

За словами кліматолога університету Сантьяго Рауля Кордеро, обвали брил льоду - це нормальне явище, проте частота цих подій викликає занепокоєння.

За його даними, перед обваленням в цьому районі Патагонії була хвиля тепла з дуже аномальними температурами.

Вчені кажуть, що різкі сплески потепління пов'язані з антропогенною зміною клімату і викидами парникових газів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Гренландія контролюватиме наплив туристів, щоб уберегти льодовики.

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